В Минобороны рассказали о попытке вторжения украинских ДРГ

Ночью 12 марта, около 3 часов утра мск, украинские диверсанты попытались проникнуть на территорию России. Об этом заявили в Минобороны РФ, отметив, что украинские ДРГ двигались в трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сидорошино Белгородской области.
— Украинские террористические формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации, — заявили в Минобороны.
В ведомстве заявили, что все атаки ВСУ успешно отражены, нарушений государственной границы России не допущено.
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Также в Минобороны заявили, что с 8:00 до 8:25 мск украинские ДРГ попытались прорваться на территорию России в Курской области. После четырех неудачных попыток атаки, диверсанты были отброшены.
Попытки прорваться на территорию России произошли после массовой атаки российских регионов. Мы следим за всем происходящим сегодня в нашей онлайн-трансляции.