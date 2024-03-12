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Спецоперация на УкраинеПодробности

В Минобороны рассказали о попытке вторжения украинских ДРГ

По данным ведомства, диверсанты двигались в нескольких направлениях

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Украинские диверсанты действовали при поддержке танков и БТР

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Ночью 12 марта, около 3 часов утра мск, украинские диверсанты попытались проникнуть на территорию России. Об этом заявили в Минобороны РФ, отметив, что украинские ДРГ двигались в трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сидорошино Белгородской области.

— Украинские террористические формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации, — заявили в Минобороны.

В ведомстве заявили, что все атаки ВСУ успешно отражены, нарушений государственной границы России не допущено.

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Также в Минобороны заявили, что с 8:00 до 8:25 мск украинские ДРГ попытались прорваться на территорию России в Курской области. После четырех неудачных попыток атаки, диверсанты были отброшены.

Попытки прорваться на территорию России произошли после массовой атаки российских регионов. Мы следим за всем происходящим сегодня в нашей онлайн-трансляции.

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