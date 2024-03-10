В Новосибирске младенец получил паралич руки — делом заинтересовался Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о получении травмы руки младенцем в Новосибирске. Информацию об этом распространила пресс-служба ведомства.
— В СМИ сообщается, что в Новосибирске младенец поручил паралич руки вследствие травмы, полученной в процессе родов. Мать мальчика считает, что имела место врачебная ошибка, — говорится в официальном Telegram-канале ведомства.
Обстоятельства произошедшего расследуются в рамках уголовного дела. Следователи СК РФ из Новосибирской области возбудили его по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК РФ).
Теперь Александр Бастрыкин дал поручение главе СУ СК по Новосибирской области Евгению Долгалеву дорожить о ходе расследования уголовного дела. Результаты поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
Ранее Александр Бастрыкин также заинтересовался историей новосибирской матери, которая оставила детей 3 и 5 лет одних в квартире. Следователи возбудили уголовное дело.