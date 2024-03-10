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«Соседи услышали плач»: что грозит матери, которая бросила двух детей 3-х и 5-ти лет в квартире ночью одних

Новосибирские следователи начали проверку. Историей заинтересовался Александр Бастрыкин

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Сейчас новосибирские следователи проводят проверку по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»

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Новосибирские следователи начали проверку из-за инцидента с двумя маленькими детьми, которых мать оставила в квартире одних. В Калининском районе Новосибирска в ночь на 9 марта спасателям пришлось вызволять детей 3-х и 5-ти лет.

— Соседи, услышав их плач, вызвали компетентные органы, и дети были спасены, — говорится в сообщении СК России. — Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки информации о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Сейчас новосибирские следователи проводят проверку по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Если дело будет возбуждено и вина женщины доказана, то ей грозит до трех лет лишения свободы.

Сотрудниками полиции в свою очередь возбуждено административное дело по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Статья предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 500 рублей.

Ранее спасатели вытащили из квартиры на улице Сиреневой в Новосибирске запертого 9-летнего ребенка. Мальчик двое суток без еды провел один в квартире.

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