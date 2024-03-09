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В Новосибирске спасатели вызволили из квартиры двух маленьких детей — мать бросила их одних среди ночи

Их передали полиции

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Инцидент произошел в Калининском районе на улице Объединения

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В Калининском районе Новосибирска в ночь на 9 марта спасатели вытащили двух детей из запертой квартиры. Как сообщили в пресс-службе МАСС, детей возрастом 3 и 5 лет одних оставила мать, а сама ушла в неизвестном направлении.

— В квартире на улице Объединения за закрытой дверью оказались двое детей, которые плакали и звали маму. Соседи вызвали спасателей. Сотрудники МАСС вскрыли дверь и вызволили детей. На момент проведения спасательной операции мать детей так и не удалось найти, — пояснили в МАСС.

По данным службы, детей передали сотрудникам полиции. В пресс-службе МВД сообщили, что возбуждено административное дело.

— Сотрудниками полиции по признакам правонарушения возбуждено административное дело по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». По результатам рассмотрения будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — пояснили в ведомстве.

Как сообщил источник НГС, позже детей передали отцу, который живет отдельно от семьи.

Ранее спасатели вытащили из квартиры на улице Сиреневой в Новосибирске запертого 9-летнего ребенка. Мальчик двое суток без еды провел один в квартире.

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ДетиМАССПолицияНовосибирск
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