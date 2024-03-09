Возвращение легенды: трамвай №13 протаранил грузовик на Восходе — кто не прав и кого за это накажут

Трамвай №13 давно уже стал своеобразным символом не только иррациональной карающей силы для несоблюдающих ПДД новосибирцев, но и символом города, удостоившимся собственного фан-паблика во «ВКонтакте». Очередное ДТП с участием знаменитого общественного транспорта произошло на минувшей неделе: трамвай и небольшой грузовичок сошлись прямо на рельсах. НГС посмотрел видео с участием городской легенды с автоюристом Марией Соловьевой, чтобы понять: кто из водителей неправ, и кто должен понести заслуженное наказание.
Вторник, 5 марта, разгар светового дня. Движение на улице Восход плотное, но еще не затрудненное. Впрочем, ненадолго. Уличные камеры видеонаблюдения бесстрастно фиксируют возвращение легенды: пока два трамвая №13 мирно расходятся друг с другом, через пути пытается развернуться грузовик. Секунда — и оба вынуждены надолго остановиться в ожидании сотрудников ГИБДД.
На очередное ДТП с участием трамвая №13 подписчики сообщества «АСТ-54» во «ВКонтакте» отреагировали даже радостно: еще бы, не каждый день доводится посмотреть на символ Новосибирска в действии.
— С годами не слабеет сталь! Хоть и гнилая, — поприветствовал возращение легенды подписчик паблика Александр К.
— Пора звезды рисовать на трамвае, — поддержал его автолюбитель Алексей К.
Впрочем, часть автолюбителей все же решили поспорить, кто в сложившейся ситуации был неправ.
— Спецом они лупят, даже имея возможность не бить, — порицает вагоновожатых пользователь под ником Дмитрий Неизвестный.
— Спецом водители автотранспорта не пропускают трамвай, сознательно нарушая правила, — тут же возражает ему Олег П.
— Езжу много лет, по моим наблюдениям водители трамваев ведут себя неадекватнее остального общественного транспорта, поэтому допускаю что порой и спецом. Плюс на волне хайпа 13 трамвая [усердствуют], — парирует Дмитрий Неизвестный.
Чтобы понять, виновата ли в ДТП дурная слава трамвая №13 и желание вагоновожатых ее поддержать, НГС посмотрел запись момента ДТП с автоюристом Марией Соловьевой. По ее мнению, ситуация тут достаточно однозначная.
— На неравнозначных перекрестках нужно уступать трамваю всегда, кроме случаев, когда автомобиль движется по главной дороге, а трамвай — по второстепенной. Если же вы оба движетесь по главной или второстепенной дороге, согласно пункту 13.9 ПДД, у трамвая будет преимущество, — напомнила Мария Соловьева. — Вероятно, водитель грузовика не заметил приближение второго трамвая, но по логике он должен был убедиться, что и на встречке все свободно.
Ранее НГС разбирался в том, мог ли экипаж ГИБДД гнаться за водителем Land Cruiser и устроить по его машине стрельбу.