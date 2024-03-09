Возвращение легенды: трамвай №13 протаранил грузовик на Восходе — кто не прав и кого за это накажут

На очередное ДТП с участием трамвая №13 подписчики сообщества «АСТ-54» во «ВКонтакте» отреагировали даже радостно: еще бы, не каждый день доводится посмотреть на символ Новосибирска в действии.

— С годами не слабеет сталь! Хоть и гнилая, — поприветствовал возращение легенды подписчик паблика Александр К.

— Пора звезды рисовать на трамвае, — поддержал его автолюбитель Алексей К.

Впрочем, часть автолюбителей все же решили поспорить, кто в сложившейся ситуации был неправ.

— Спецом они лупят, даже имея возможность не бить, — порицает вагоновожатых пользователь под ником Дмитрий Неизвестный.