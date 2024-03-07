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На Кропоткина загорелись два дома — из-за пожара образовалась пробка

На месте работают спасатели МЧС

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Пожар начался сегодня

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На улице Кропоткина в Новосибирске загорелись два частных дома. В МЧС сообщение о пожаре поступило сегодня, 7 марта, в 12:15. Огонь начал распространяться с одного здания, а вскоре перекинулся на соседний жилой дом.

— 26 человек и 7 единиц техники от МЧС России в настоящее время стоят на защите соседних жилых построек и ликвидируют возгорание в двух домах. Информация о пострадавших не поступала, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Пожар произошел на углу Ружейной и Кропоткина.

Из-за происшествия образовалась пробка

Из-за происшествия образовалась пробка

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Как рассказал НГС местный житель, из-за пожара на улице сильное задымление.

— Сама Кропоткина в длинную пробку встала. И в частном секторе пробки из желающих объехать ее. Из двух домов люди спаслись, а с которого всё началось, неизвестно. Будем надеяться, что на работе, — рассказал очевидец пожара.

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На месте работают спасатели МЧС и скорая помощь

Видео: читатель НГС

В одном из домов, по сообщению читателя, жила многодетная семья.

На прошлой неделе жителей Новосибирска заметили несколько пожарных машин у гостиницы «Домина». В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что в здании проходили учения пожарных.

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