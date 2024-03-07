На Кропоткина загорелись два дома — из-за пожара образовалась пробка

На улице Кропоткина в Новосибирске загорелись два частных дома. В МЧС сообщение о пожаре поступило сегодня, 7 марта, в 12:15. Огонь начал распространяться с одного здания, а вскоре перекинулся на соседний жилой дом.
— 26 человек и 7 единиц техники от МЧС России в настоящее время стоят на защите соседних жилых построек и ликвидируют возгорание в двух домах. Информация о пострадавших не поступала, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
Пожар произошел на углу Ружейной и Кропоткина.
Как рассказал НГС местный житель, из-за пожара на улице сильное задымление.
— Сама Кропоткина в длинную пробку встала. И в частном секторе пробки из желающих объехать ее. Из двух домов люди спаслись, а с которого всё началось, неизвестно. Будем надеяться, что на работе, — рассказал очевидец пожара.
В одном из домов, по сообщению читателя, жила многодетная семья.
На прошлой неделе жителей Новосибирска заметили несколько пожарных машин у гостиницы «Домина». В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что в здании проходили учения пожарных.