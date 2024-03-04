Новосибирцы заметили несколько пожарных машин у гостиницы в центре — что произошло

Жителей Новосибирска заметили несколько пожарных машин у гостиницы «Домина» на Ленина, 26. По словам очевидцев, служебный транспорт приезжает к гостинице не первый день.
— Возле отеля «Домина» в пятницу и сегодня дежурят пожарные машины. Что происходит — неизвестно, сообщила читательница НГС Марина.
В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что в здании проходили учения пожарных.
— В здании проводилась тренировка по тушению условного пожара. Так как у нас несколько бригад, каждая из них по очереди проходит эту тренировку, — пояснили в МЧС.
Как отметили в ведомстве, такие тренировки проходят в объектах здравоохранения, образования, в административных зданиях и торговых центрах.
Ранее в Новосибирске пожарные спасли 18 человек из горящего дома на Добролюбова. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 25 человек.