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Новосибирцы заметили несколько пожарных машин у гостиницы в центре — что произошло

По словам очевидцев, бригады спасателей приезжают не первый день к гостинице

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В МЧС назвали причину дежурств

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Жителей Новосибирска заметили несколько пожарных машин у гостиницы «Домина» на Ленина, 26. По словам очевидцев, служебный транспорт приезжает к гостинице не первый день.

— Возле отеля «Домина» в пятницу и сегодня дежурят пожарные машины. Что происходит — неизвестно, сообщила читательница НГС Марина.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что в здании проходили учения пожарных.

— В здании проводилась тренировка по тушению условного пожара. Так как у нас несколько бригад, каждая из них по очереди проходит эту тренировку, — пояснили в МЧС.

Как отметили в ведомстве, такие тренировки проходят в объектах здравоохранения, образования, в административных зданиях и торговых центрах.

Ранее в Новосибирске пожарные спасли 18 человек из горящего дома на Добролюбова. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 25 человек.

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