«Нуждается в медицинской помощи»: 20-летний парень пропал в Новосибирске

В Дзержинском районе Новосибирска пропала 20-летний Никита Гоцев. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», 4 марта молодой человек вышел из дома и исчез. По данным волонтеров, юноша нуждается в медицинской помощи.
Приметы Никиты: рост — 178 сантиметров, нормального телосложения. Волосы русые, глаза карие. В день пропажи был одет в темно-синюю куртку с опушкой, черные штаны, черные ботинки, темно-синюю шапку с полосками. С собой у молодого человека был черный рюкзак.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт»
В Новосибирске около месяца ищут пропавшего родственника блогера-миллионника Яна Топлеса. Мужчина исчез 9 февраля после стрижки в парикмахерской на улице Советской. Там Анатолию стало плохо, после этого информации о его местонахождении нет.