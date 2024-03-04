Реклама
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 4/10
usd 91.33
eur 98.72
СрочноНа пост мэра Новосибирска подали первую заявку
Все новости
Все новости

«Нуждается в медицинской помощи»: 20-летний парень пропал в Новосибирске

Последний раз его видели в Дзержинском районе

170

С собой у молодого человека был черный рюкзак

Поделиться

В Дзержинском районе Новосибирска пропала 20-летний Никита Гоцев. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», 4 марта молодой человек вышел из дома и исчез. По данным волонтеров, юноша нуждается в медицинской помощи.

Приметы Никиты: рост — 178 сантиметров, нормального телосложения. Волосы русые, глаза карие. В день пропажи был одет в темно-синюю куртку с опушкой, черные штаны, черные ботинки, темно-синюю шапку с полосками. С собой у молодого человека был черный рюкзак.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 800 700-54-52 или по номеру 112.

В Новосибирске около месяца ищут пропавшего родственника блогера-миллионника Яна Топлеса. Мужчина исчез 9 февраля после стрижки в парикмахерской на улице Советской. Там Анатолию стало плохо, после этого информации о его местонахождении нет.

По теме

Пропал мальчикПоиск без вести пропавшихНовосибирец
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter