В Новосибирске уже 20 дней не могут найти родственника блогера-миллионника — он исчез после стрижки

В Новосибирске 20 дней ищут пропавшего родственника блогера-миллионника Яна Топлеса. Мужчина исчез 9 февраля после стрижки в парикмахерской на улице Советской. Там Анатолию стало плохо, после этого информации о его местонахождении нет.
По информации волонтеров отряда «ЛизаАлерт», 29-летнего Анатолия Евтушенко до сих пор не нашли. В пресс-службе отряда подтвердили НГС, что поиски еще продолжаются и будут идти до тех пор, пока судьба пропавшего не станет известна
До этого блогер-миллионник Ян Топлес рассказал в своем телеграм-канале, что от брата его жены нет новостей с 9 февраля, а последний раз его видели в парикмахерской. В барбершопе KONTORA рассказывали НГС, что уже показали полиции записи с камер видеонаблюдения. При этом отмечают, что пропавший мужчина вел себя странно.
— У него были странные реакции на обычные действия, ему было плохо, от скорой помощи он отказался. Мы вызывали скорую помощь, но врачей он не дождался, удерживать насильно мы его не могли, — объяснили в парикмахерской.
Паблик «Инцидент Кемерово» в социальной сети «ВКонтакте» сообщает, что Анатолий Евтушенко из Междуреченска, в Новосибирск он приехал устраиваться на работу. После парикмахерской мужчина должен был пойти на собеседование, но там не появился.
Анатолий Евтушенко ростом 175 см, у него нормальное телосложение, русые волосы и серые глаза. Был одет в черную куртку, черные джинсы, черные с белой надписью кроссовки и черную шапку. С собой у Анатолия был черный тканевый рюкзак.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего мужчины, сообщите об этом по номеру 8 800 700–54–52 или 112.
В Новосибирске ищут 13-летнюю школьницу Викторию Козубец. Девочка пропала 22 февраля, с тех пор ее местоположение неизвестно.