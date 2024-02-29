В Новосибирске уже 20 дней не могут найти родственника блогера-миллионника — он исчез после стрижки

— У него были странные реакции на обычные действия, ему было плохо, от скорой помощи он отказался. Мы вызывали скорую помощь, но врачей он не дождался, удерживать насильно мы его не могли, — объяснили в парикмахерской.

Паблик «Инцидент Кемерово» в социальной сети «ВКонтакте» сообщает, что Анатолий Евтушенко из Междуреченска, в Новосибирск он приехал устраиваться на работу. После парикмахерской мужчина должен был пойти на собеседование, но там не появился.