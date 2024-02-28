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13-летняя девочка пропала в Новосибирске, она не вернулась домой неделю назад

Викторию ищут волонтеры поискового отряда

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Девочка пропала в Ленинском районе

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В Новосибирске ищут 13-летнюю школьницу Викторию Козубец. Девочка пропала 22 февраля, с тех пор ее местоположение неизвестно. Об этом сообщили в группе «Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области».

— Помогите найти подростка! Пропала Козубец Виктория, 13 лет, Ленинский район, город Новосибирск, — сообщили в публикации.

Как пояснили в отряде корреспонденту НГС, заявка на поиск поступила 27 февраля. Девочка не вернулась домой, ее местоположение неизвестно с 22 февраля. Ранее она уже терялась.

— Группа распространения информации отряда занимается размещением ориентировки в Сети для получения и отработки свидетельств от горожан, которые могли видеть пропавшую и что-либо знают о ее местонахождении, — уточнил руководитель пресс-службы ДПСО «ЛизаАлерт»-Новосибирск Егор Зайцев.

Викторию не видели с 22 февраля

Викторию не видели с 22 февраля

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Рост Виктории — 160 сантиметров. Глаза серо-зеленые, волосы темно-русые. Девочка была одета в черную куртку с серым капюшоном, черные джинсы, черные ботинки, синюю шапку. Также на подростке был цветной шарф в клетку, в руках — светло-коричневая сумка. Из особых примет — родинка над губой.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске ищут 15-летнюю девочку. Последний раз Ульяну видели в Центральном районе Новосибирска.

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ПропалаЛиза АлертНовосибирскПодросток
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