13-летняя девочка пропала в Новосибирске, она не вернулась домой неделю назад

В Новосибирске ищут 13-летнюю школьницу Викторию Козубец. Девочка пропала 22 февраля, с тех пор ее местоположение неизвестно. Об этом сообщили в группе «Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области».
— Помогите найти подростка! Пропала Козубец Виктория, 13 лет, Ленинский район, город Новосибирск, — сообщили в публикации.
Как пояснили в отряде корреспонденту НГС, заявка на поиск поступила
— Группа распространения информации отряда занимается размещением ориентировки в Сети для получения и отработки свидетельств от горожан, которые могли видеть пропавшую и что-либо знают о ее местонахождении, — уточнил руководитель пресс-службы ДПСО «ЛизаАлерт»-Новосибирск Егор Зайцев.
Рост Виктории — 160 сантиметров. Глаза серо-зеленые, волосы темно-русые. Девочка была одета в черную куртку с серым капюшоном, черные джинсы, черные ботинки, синюю шапку. Также на подростке был цветной шарф в клетку, в руках — светло-коричневая сумка. Из особых примет — родинка над губой.
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