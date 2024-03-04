«Я просто пассажир»: экс-полицейского парализовало после ДТП — виновника аварии ищут больше года, хотя никто не скрывается

Бывший полицейский Вячеслав Кетов больше года прикован к кровати. Сибиряк практически полностью парализован — его жизнь разделилась на «до» и «после» автомобильной аварии, случайным участником которой он стал. Вячеслав сидел на пассажирском сидении «Шкоды», когда автомобиль столкнулся с «Нивой». Очнулся в больнице после трёхдневной комы и до сих пор ждёт, когда его бывшие коллеги назовут предполагаемого виновника ДТП. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов изучил видеозапись инцидента и попытался дозвониться до участников аварии.
Опасная поездка
После выхода на пенсию бывший полицейский Вячеслав Кетов устроился работать охранником на завод по производству популярных корейских десертов. Нередко 54-летний пенсионер добирался на работу вместе с соседом, 29-летним Хумоюном Бозоровым, на его машине — благо работали на одном предприятии. Отношения между мужчинами были дружеские: ходили друг к другу в гости, поздравляли с праздниками. Это жизнь Вячеслава «до».
Утро 15 декабря 2022 года мало чем отличалось от обычного начала рабочего дня. Вячеслав собрался на работу, вышел на улицу, увидел, что сосед тоже отправляется на смену. Решили ехать вместе на «Шкоде» Бозорова.
— Холодно было на улице, а в машине тепло. Я сел в салон, меня разморило, я прикрыл глаза, но не спал. Расслабился. Я был просто пассажиром. Потом я почувствовал, что машина резко начала набирать скорость, и удар. Увидел, что со стороны водителя поднимается вверх капот, — рассказал Вячеслав в беседе с корреспондентом НГС.
В ту же секунду он потерял сознание. Очнулся на больничной койке в НИИТО три дня спустя после медикаментозной комы. Жизнь Вячелава «после» — это два сломанных шейных позвонка, повреждение спинного мозга и, как следствие, практически полный паралич тела.
— Сначала я мог шевелить только глазами. Потом со мной начали заниматься реабилитологи. Сегодня я могу разводить руки в стороны, но кисти и пальцы до сих пор не чувствую, как и всё, что ниже пояса. Второй год я лежу, — отметил Вячеслав.
Спустя два месяца после ДТП его пришёл проведать сосед — Хумоюн. Вячеслав уверяет, что мужчина извинился за аварию, не уточнив её обстоятельств, а его родственники предложили помощь. Почти год Вячеславу переводили по 15 тысяч рублей каждый месяц — эта сумма едва ли могла покрыть затраты на реабилитацию, поскольку только один сеанс у специалиста стоит от 3 тысяч рублей, сказал Вячеслав. Тем не менее для него было важно участие соседа в его судьбе.
— Жена уволилась с работы, чтобы ухаживать за мной, мы живем на мою пенсию. В январе 2023 года Хумоюн перевел мне деньги в последний раз. Сказал, что мол он помогал по-соседски, по-человечески, а теперь не будет этого делать, пока не будет установлен виновник аварии, — рассказал мужчина.
С тех пор Хумоюн перестал звонить и навещать соседа.
Кто виноват?
Что произошло на перекрёстке улиц Петухова и Громова, официально до сих пор не установлено. В материалах уголовно-процессуальной проверки, которую проводили полицейские следователи, говорится, что 15 декабря 2022 года водитель автомобиля «Нива» 49-летний Алексей Колесников двигался по улице Петухова и на перекрёстке решил повернуть на Громова.
— При осуществлении маневра — поворота налево, не предоставив преимущество в движении, совершил столкновение с автомобилем Skoda Yeti под управлением Бозорова Хумоюна, — говорится в материалах проверки (имеются в распоряжении редакции).
Объективные обстоятельства аварии запечатлены на записи видеорегистратора, который был установлен в машине случайного очевидца ДТП. На кадрах видно, как «Шкода» резко набирает скорость по крайней левой полосе улицы Петухова, затем резко уходит в средний ряд. Момент столкновения не виден отчетливо, но после удара на дороге сильно закручивает белую «Ниву».
Видеозапись несколько раз отправляли на экспертизу. Главный вопрос, который интересует полицейских следователей: на какой сигнал светофора пересек стоп-линию автомобиль «Шкода». Учитывая качество записи, специалисты разводят руками.
— Дать ответ на поставленный вопрос не представляется возможным. Можно только указать в вероятной форме, что в момент пересечения автомобилем «Шкода» линии светофора горел запрещающий сигнал светофора, — говорится в заключении экспертов.
Вячеслав Кетов уверяет, что за все время после аварии следователь пришёл к нему на беседу только один раз. Понимая, что поиск виновного в ДТП затягивается, мужчина начал жаловаться на ситуацию в региональный главк МВД. В результате 19 февраля 2024 года было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью»). Срок давности привлечения виновного к ответственности составляет два года с момента ДТП.
Абонент не доступен
Дозвониться до Хумоюна Бозорова корреспонденту НГС не удалось — оба номера оказались недоступны. Зато на связь вышел второй участник аварии — водитель «Нивы» Алексей Колесников. Он рассказал, что тоже больше года бьётся с силовиками, чтобы они, наконец, установили виновного в ДТП.
Мужчина уверяет, что начал поворачивать с Петухова на Громова на зелёный сигнал светофора. Он практически закончил манёвр, когда в правую сторону его «Нивы» на большой скорости врезалась «Шкода».
— Он летел на красный. По видео видно, что он разогнался по крайней левой полосе, перед ним затормозила «БМВ». Чтобы не врезаться в зад «БМВ», «Шкода» резко перестраивается в средний ряд и вылетает на перекрёсток прямо в меня, — пояснил Алексей Колесников в беседе с корреспондентом НГС.
По словам мужчины, в аварии он получил перелом колена, а его «Нива» с тех пор не на ходу, поскольку получила серьёзные повреждения. Ни о каком возмещении, отметил он, речи не идёт, поскольку виновник в ДТП до сих пор не установлен. Мужчина добавил, что обратился за помощью к адвокату и в ближайшее время намерен написать жалобу на бездействие следователей.
Редакция НГС направила официальный запрос в ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
В августе 2022 года редакция НГС рассказывала о 37-летнем бухгалтере Романе Калугине, который стал случайной жертвой автомобильной аварии. В результате мужчина лишился ноги, а полицейские больше года не могли установить вину водителя авто.