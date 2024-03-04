«Я просто пассажир»: экс-полицейского парализовало после ДТП — виновника аварии ищут больше года, хотя никто не скрывается

Опасная поездка

После выхода на пенсию бывший полицейский Вячеслав Кетов устроился работать охранником на завод по производству популярных корейских десертов. Нередко 54-летний пенсионер добирался на работу вместе с соседом, 29-летним Хумоюном Бозоровым, на его машине — благо работали на одном предприятии. Отношения между мужчинами были дружеские: ходили друг к другу в гости, поздравляли с праздниками. Это жизнь Вячеслава «до».



Утро 15 декабря 2022 года мало чем отличалось от обычного начала рабочего дня. Вячеслав собрался на работу, вышел на улицу, увидел, что сосед тоже отправляется на смену. Решили ехать вместе на «Шкоде» Бозорова.

