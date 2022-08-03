«Не верю в инфаркт у водителя»: велосипедист остался без ноги после ДТП, в котором не нашли виновного
Спустя год правоохранители до сих пор разбираются в обстоятельствах аварии
37-летний бухгалтер Роман Калугин прошлым летом попал в ДТП: его на большой скорости сбила выехавшая за пределы проезжей части «Тойота». Мужчина получил серьезную травму — ему раздробило ногу, в больнице медики приняли решение ампутировать конечность. Спустя год следователи так и не разобрались в обстоятельствах аварии: почему водитель управлял не принадлежащим ему автомобилем, в каком состоянии он сел за руль и мог ли предотвратить ДТП. Бездействием новосибирских правоохранителей в итоге заинтересовались в Москве. Подробности узнал корреспондент НГС Павел Тиунов.
«Секунда — в меня летит машина»
День 26 июля 2021 года Роман Калугин запомнил на всю жизнь. Тогда он решил прокатиться на велосипеде по привычному маршруту из Первомайского района в сторону площади Ленина — через КСМ и улицу Выборную на Кирова. Это направление Калугин выбирал неслучайно: в велосипедном спорте его давно привлекает дисциплина «даунхилл» — скоростной спуск.
— Я уроженец Ташкента. С 5 лет занимался горными лыжами. В Новосибирске в 17 лет сел на велосипед, но страсть к скорости, к адреналину осталась. С тех пор я ни одной горки не пропускал. Поэтому с Первомайки до центра добирался всегда через КСМ и Выборную — там есть где прокатиться с ветерком, — отметил Калугин.
Именно в тот день по несчастливой случайности велосипед сломался в пути — порвалась цепь. Мужчина спешился и перешел на зеленую лужайку рядом с проезжей частью: посчитал, что там можно вполне безопасно разобраться с неполадкой. Роман созвонился с отцом, выяснил адрес ближайшего велосервиса и решил двигаться в его сторону. Он успел только поднять велосипед с земли.
— Вправо смотрю буквально секунду — вот он прилетает в меня. Он, получается, пересек встречку, перепрыгнул через поребрик, вылетел на пешеходный тротуар, зацепил меня, отрикошетил и улетел в столб. Меня отбросило на зеленую лужайку. Минут на 10–15 я потерял сознание. Глаза открываю — вокруг уже скорая, пожарные, — вспоминает Роман.
В больнице медики больше недели пытались собрать ногу Калугина: кость оказалась сильно раздроблена. Когда «пошло разрушение тканей», врачи приняли решение об ампутации, отметил Роман. Около месяца велосипедист пробыл в больнице. После выписки в сентябре сам отправился в ГИБДД за справкой о ДТП.
— Там мне сказали, что дело до них еще не дошло. С того момента все качели и начались, — вздыхает Роман.
Уже больше года мужчина не может добиться справедливого расследования обстоятельств ДТП, в результате которого стал инвалидом.
Проволочки и странности
В деле Калугина много необъяснимых проволочек. Во-первых, сообщение о преступлении по факту ДТП правоохранители зарегистрировали через 5 с половиной месяцев после аварии — 11 января 2022 года. Обычно это делается после того, как медики фиксируют тяжелые травмы, полученные в аварии. Во-вторых, доследственная проверка заняла у следователей еще почти полгода: 7 июня 2022 года было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В действиях автомобилиста не обнаружили состава преступления. В тот же день постановление было отменено, а материалы отправили на дополнительную проверку.
Кроме проволочек, Калугин и его адвокат Павел Яровой отмечают и другие странности: например, потерпевший и его представитель до сих пор не могут ознакомиться с результатами медицинской экспертизы водителя «Тойоты». В настоящий момент неизвестно, в каком состоянии он находился за рулем.
— Водителя отправили на судебно-медицинскую экспертизу сейчас, то есть через год после аварии. Потому что отрабатывается версия о том, что в момент аварии водителя хватил удар, он потерял сознание и в результате совершил ДТП. Вопрос: почему эти обстоятельства не исследовались сразу после аварии? Почему мы узнаём о них через полгода-год? — недоумевает Яровой.
При этом известно, что автомобилист не имел права садиться за руль иномарки: машина ему не принадлежит, в страховой полис он не вписан. Почему он управлял автомобилем в злополучный день, ответа до сих пор нет. По словам Ярового, существует версия, что водитель мог угнать иномарку.
Редакция НГС направила запрос в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В полиции подтвердили, что в настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, «по результатам которой будет вынесено решение в соответствии с действующим законодательством».
Жалоба Бастрыкину
Не надеясь отыскать справедливость на местном уровне, 29 июля Роман Калугин написал обращение в приемную главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
— Мы вместе с адвокатом [Павлом Яровым] добиваемся, чтобы возбудили уголовное дело, которое сейчас не возбуждено. По какой причине, нам неизвестно, следователь нас не информирует, — говорится в обращении.
Уже вечером 30 июля последовала реакция из Москвы: столичные следователи заявили, что взяли расследование обстоятельств ДТП на контроль.
— Председатель СК России поручил
По информации Павла Ярового, в настоящее время материалы уже переданы в следственный отдел по Октябрьскому району. Калугин, в свою очередь, подчеркнул, что добиться возбуждения уголовного дела против искалечившего его водителя — дело принципа. Он полагает, что это единственный способ обезопасить пешеходов от возможного повторения инцидента. В инфаркт, который якобы случился у автомобилиста в пути, велосипедист не верит.
Движение — жизнь
Спустя год после трагедии Роман Калугин научился жить по-новому. Он не потерял мобильность: с велосипеда пересел на автомобиль, но о двухколесном друге, с которым раньше проводил время 24/7, не забыл. В будущем он планирует вернуться в седло.
— Считаю, что имею право на компенсацию. Ведь не я сам с собой это сделал. Компенсация — это, соответственно, моральный ущерб и возмещение затрат по ноге. Хочу поставить бионический протез, он стоит 2,5–3 миллиона рублей, — пояснил мужчина.
Несмотря на потерю ноги, Роман не теряет самообладания и оптимизма: чтобы оставаться в форме, поднимает штангу, качает пресс, учится прыгать на скакалке. Говорит, что на своем примере ему удается доказывать, что «движение — это жизнь».
В марте суд приговорил девушку-водителя Range Rover, сбившую самокатчика на Вокзальной магистрали, к 2 годам колонии-поселения.