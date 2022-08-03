«Не верю в инфаркт у водителя»: велосипедист остался без ноги после ДТП, в котором не нашли виновного

«Секунда — в меня летит машина»

День 26 июля 2021 года Роман Калугин запомнил на всю жизнь. Тогда он решил прокатиться на велосипеде по привычному маршруту из Первомайского района в сторону площади Ленина — через КСМ и улицу Выборную на Кирова. Это направление Калугин выбирал неслучайно: в велосипедном спорте его давно привлекает дисциплина «даунхилл» — скоростной спуск.



— Я уроженец Ташкента. С 5 лет занимался горными лыжами. В Новосибирске в 17 лет сел на велосипед, но страсть к скорости, к адреналину осталась. С тех пор я ни одной горки не пропускал. Поэтому с Первомайки до центра добирался всегда через КСМ и Выборную — там есть где прокатиться с ветерком, — отметил Калугин.

