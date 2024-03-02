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Автомобиль новосибирца провалился под лед на Байкале — в салоне был ребенок

Водитель и пассажиры вышли из машины, чтобы вызвать спасателей

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Об инциденте МЧС рассказало 2 марта

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Внедорожник, в котором находился путешественник из Новосибирска вместе с двумя женщинами и ребенком, частично провалился в ледовый разлом на Байкале. Им помогали спасатели. Об этом сообщает МЧС Иркутской области в своем telegram-канале.

По информации министерства, водитель решил срезать путь и проехать из Иркутской области в Бурятию по льду. Он выехал на озеро в районе поселка Бугульдейка, но в районе мыса Красный Яр машина провалилась задними колесами.

Люди выбрались из автомобиля и позвонили в экстренную службу. Приехавшие на место спасатели эвакуировали женщин и 10-летнюю девочку на берег, помогли мужчине вытащить транспортное средство и напоили его горячим чаем.

Авто вытащили

Авто вытащили

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— Нарушитель будет привлечен к административной ответственности. Он пообещал больше не рисковать жизнью семьи, — сказано в публикации.

Ранее экскаватор вместе с водителем провалился под лед в Сибири. Следователи возбудили уголовное дело.

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НовосибирскИркутская областьБурятияСпасателиМЧСБайкал
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