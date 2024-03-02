Автомобиль новосибирца провалился под лед на Байкале — в салоне был ребенок

Внедорожник, в котором находился путешественник из Новосибирска вместе с двумя женщинами и ребенком, частично провалился в ледовый разлом на Байкале. Им помогали спасатели. Об этом сообщает МЧС Иркутской области в своем telegram-канале.
По информации министерства, водитель решил срезать путь и проехать из Иркутской области в Бурятию по льду. Он выехал на озеро в районе поселка Бугульдейка, но в районе мыса Красный Яр машина провалилась задними колесами.
Люди выбрались из автомобиля и позвонили в экстренную службу. Приехавшие на место спасатели эвакуировали женщин и
— Нарушитель будет привлечен к административной ответственности. Он пообещал больше не рисковать жизнью семьи, — сказано в публикации.
Ранее экскаватор вместе с водителем провалился под лед в Сибири. Следователи возбудили уголовное дело.