Постоялец бердского пансионата избил и обругал соседа — ему выписали штраф

Бердский городской суд оштрафовал 65-летнего Геннадия Бреля, который подрался с соседом в пансионате ветеранов труда. Об этом рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Сообщается, что инцидент произошел вечером 31 января. Постоялец Бердского пансионата ветеранов труда имени Калинина поссорился с соседом по комнате. Словесная перепалка с использованием нецензурной лексики переросла в драку. Чтобы разнять пенсионеров, сотрудникам пансионата пришлось вызывать полицию. На Геннадия Бреля составили протокол о мелком хулиганстве (ч.1 ст.20.1 КоАП РФ).
На суде Геннадий Брель признал вину в полном объеме. Бердский городской суд оштрафовал пенсионера на 600 рублей. Постановление вступило в законную силу.
В середине февраля на улице Ленина в центре Новосибирска произошла массовая драка. В ней приняли участие как минимум 15 человек.