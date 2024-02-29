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Постоялец бердского пансионата избил и обругал соседа — ему выписали штраф

Мужчин разнимали сотрудники полиции

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На суде мужчина полностью признал свою вину

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Бердский городской суд оштрафовал 65-летнего Геннадия Бреля, который подрался с соседом в пансионате ветеранов труда. Об этом рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Сообщается, что инцидент произошел вечером 31 января. Постоялец Бердского пансионата ветеранов труда имени Калинина поссорился с соседом по комнате. Словесная перепалка с использованием нецензурной лексики переросла в драку. Чтобы разнять пенсионеров, сотрудникам пансионата пришлось вызывать полицию. На Геннадия Бреля составили протокол о мелком хулиганстве (ч.1 ст.20.1 КоАП РФ).

На суде Геннадий Брель признал вину в полном объеме. Бердский городской суд оштрафовал пенсионера на 600 рублей. Постановление вступило в законную силу.

В середине февраля на улице Ленина в центре Новосибирска произошла массовая драка. В ней приняли участие как минимум 15 человек.

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