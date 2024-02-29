«Я буду начальником железной дороги». Перспективный студент погиб во время практики — его семья требует наказать виновных

— Три года подряд он был старостой группы. Он был очень заинтересован в учёбе, хотел развиваться именно в сфере транспорта. Говорил: «Я буду начальником железной дороги», — рассказал в беседе с корреспондентом НГС отец Рамина Османова Рустам.



Студент воспринимал ответственность как жизненное кредо, говорит его отец, и на летнюю практику в вагонное ремонтное депо на станции Инская Рамин выезжал из дома в 6 утра. 12 июля 2022 года был обычным днём: парень, попрощавшись с родителями, вышел за порог квартиры, в которую ему уже не суждено было вернуться.