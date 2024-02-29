«Я буду начальником железной дороги». Перспективный студент погиб во время практики — его семья требует наказать виновных

Семья Османовых требует найти и наказать виновных в смерти своего 19-летнего сына Рамина. Парня придавило насмерть во время производственной практики в вагонном ремонтном депо на станции Инская. Сегодня судят крановщика, который, не зная, что рядом могут находиться люди, спровоцировал движение платформы. Родители погибшего уверены, что трагедия — это результат халатности нескольких человек. Кто дал студенту поручение и почему инцидент не записала камера видеонаблюдения, которая просматривает место происшествия, выяснил криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов.
Последняя практика
Рамин Османов всю свою жизнь прожил в Новосибирске. Родители парня отмечают, что он был очень активным. Учась в школе, не мог усидеть на месте: участвовал во всех спортивных соревнованиях, благотворительных акциях, научных конференциях. Отдельной страстью подростка были поезда. Три года Рамин посещал занятия, организованные Детской железной дорогой, поэтому вопрос, куда идти учиться после 9 класса, в принципе не вставал. Парень отправился получать средне-специальное образование в Новосибирском железнодорожном техникуме.
— Три года подряд он был старостой группы. Он был очень заинтересован в учёбе, хотел развиваться именно в сфере транспорта. Говорил: «Я буду начальником железной дороги», — рассказал в беседе с корреспондентом НГС отец Рамина Османова Рустам.
Студент воспринимал ответственность как жизненное кредо, говорит его отец, и на летнюю практику в вагонное ремонтное депо на станции Инская Рамин выезжал из дома в 6 утра. 12 июля 2022 года был обычным днём: парень, попрощавшись с родителями, вышел за порог квартиры, в которую ему уже не суждено было вернуться.
— Я завтракал, когда мне позвонили. Начали что-то говорить про Рамина, я ответил, что он в 6 часов утра уехал на практику. Тогда мне сказали: «На Рамина обрушился вагон. К сожалению, мы не смогли его спасти». Дальше я не помню, что происходило, — рассказал Рустам Османов.
Родственники привезли безутешных родителей на место гибели их ребёнка. По словам Рустама, одно шоковое состояние сменилось другим: в депо стояла гробовая тишина, вокруг практически не было людей, а тело погибшего Рамина было накрыто промасленной тряпкой.
— Я начал перезванивать человеку, который сообщил мне о смерти сына. Он сказал, что уехал по делам. Я ходил по депо, как бешеный, по пустым кабинетам. Встретил только двух слесарей, который сказали, что ничего не знают, — вспоминает Рустам.
Что именно случилось в депо, родителям студента в день его гибели узнать не удалось. 12 июля следователи возбудили уголовное дело и начали расследование, с результатами которого семья Османовых сегодня согласиться не может.
Что случилось в депо?
Изначально уголовное дело было возбуждено по ч.2 ст.143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Максимальное наказание — до 4 лет лишения свободы. Параллельно со следователями обстоятельства трагедии начала выяснять специально созданная комиссия региональной Госинспекции труда. Из заключения экспертов, которое было вынесено спустя полтора месяца после ЧП, родственники погибшего студента впервые узнали, что произошло с молодым человеком в депо.
В документе (имеется в распоряжении редакции) говорится, что утром 12 июля Рамин Османов вместе со своим однокурсником Кириллом Кирьяновым приехали на практику к мастеру участка по ремонту автотормозного оборудования Федосееву И. Мастер направил студентов к бригадиру, который определил для них фронт работ: «снять главную и магистральную часть воздухораспределителей с вагонов», но только после того, как «поднимут вагоны».
Студенты, согласно заключению экспертов, сходили за инструментами, а вернувшись, увидели, что платформа поднята — одна её сторона стояла на ставлюгах (опорах, которые используют для удержания вагона на весу), другая висела на стропах мостового крана. Платформу поднял крановщик Андрей Таскаев. Студенты приступили к выполнению задания.
— Только Кирьянов подошёл к торцу вагона около автосцепки, услышал удар. Повернувшись, увидел, как вагон одним углом упал на тележку. Кирьянов увидел, как Османов вылезает из-под вагона, сделав два шага, падает на пол. Прибежал мастер Федосеев и Кирьянова отправили встречать скорую, — говорится в отчёте комиссии.
Около 9 часов утра медики констатировали смерть Рамина Османова.
В ходе расследования эксперты выяснили, что практикант Османов был закреплён за бригадиром; что крановщик Таскаев выполнял работы без мастера или бригадира, который должен следить за безопасностью; что студента допустили к самостоятельной работе без первичного инструктажа, обучения, стажировки и проверки знаний требований охраны труда.
— В ходе следствия мне сказали: по уголовному делу пойдут не меньше трёх человек. Первым якобы пойдёт крановщик, вторым — мастер, третьим, может быть, бригадир или инженер по технике безопасности, который не проводит никаких инструктажей, — отметил Рустам Османов.
После девяти месяцев расследования уголовное дело поступило в суд. На скамье подсудимых оказался только крановщик — Андрей Таскаев. Его обвинили в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть человека (ч.2 ст.217 УК РФ). Максимальное наказание — до 5 лет лишения свободы.
«Хочу правосудия!»
Адвокат семьи Османовых Гюльнара Нахабина в беседе с корреспондентом НГС заявила, что с обвинением крановщика Таскаева полностью согласна. При этом юрист полагает, что вина в смерти студента, как минимум, лежит ещё на одном человеке — бригадире.
— Это тот человек, который нёс ответственность за студентов, они у него проходили практику, он им давал задания и допустил их к самостоятельной работе. Он оставил их одних, а сам ушёл переписывать вагоны, не проконтролировал Таскаева, который допустил нарушения в работе. Если бы бригадир был на месте, платформа никого бы не убила, — подчеркнула адвокат.
По её словам, изначально следователи рассматривали бригадира как потенциального обвиняемого, но в результате в его действиях не нашли состава преступления. Жалобы адвоката ни к чему не привели.
Отец студента со своей стороны недоумевает, почему в деле нет записи с камеры видеонаблюдения, которая направлена на место ЧП. По его словам, однажды он слышал объяснение, что запись «засвечена», поскольку в объектив прямо попали солнечные лучи.
Начальник вагонно-ремонтного депо «Инская» Антон Евдокимов в беседе с корреспондентом НГС отказался комментировать обстоятельства трагедии.
— Давайте, пока суд не закончится, мы не будем никакие темы поднимать. Ничего комментировать не будем, потому что это будет некорректно. Вообще следователи и судья попросили в это дело не вмешиваться. Закончится — осветите этот дело, — отметил Евдокимов.
Родители Рамина Османова говорят, что намерены сделать всё, чтобы виновные в смерти их сына понесли заслуженное наказание. Мать погибшего студента Сабира Османова подчеркнула, что к активным действиям их подталкивает равнодушие и хладнокровие руководства депо.
— Возможно, если бы эти люди принесли свои извинения, если бы эти люди попытались бы выйти с нами на связь, хоть что-то сказать… даже слов соболезнований с их стороны не было. Их халатность и хладнокровие до сих пор у меня вызывают ещё больше желания бороться. Я хочу правосудия! — со слезами в голосе заявила мать погибшего студента.
Очередное заседание в суде над крановщиком Андреем Таскаевым назначено на 20 марта.
Ранее редакция НГС рассказывала, как обычного тракториста назвали виновным в смерти коллеги-рабочего. При этом адвокат семьи погибшего полагает, что в гибели человека замешаны несколько больших начальников.