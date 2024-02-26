Мальчик бросился перебегать дорогу на Котовского: видео, как он попал под «Фольксваген»

Вечером 25 февраля в Ленинском районе Новосибирска 29-летний водитель «Фольксваген Таос» сбил 13-летнего мальчика.
Как сообщают в городской Госавтоинспекции, автомобиль ехал от улицы Пермитина в сторону Планировочной. Рядом с домом на Котовского, 5 он сбил подростка, переходившего дорогу по пешеходному переходу на красный свет. Момент аварии попал на видео.
Пострадавший попал в больницу. Какие у него травмы, не уточняется. На месте работали сотрудники ДПС, устанавливаются обстоятельства происшествия.
Ранее микроавтобус баскетбольного клуба сбил 9-летнего мальчика на Высоцкого. Ребенку понадобилась помощь врачей.