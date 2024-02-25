Микроавтобус баскетбольного клуба сбил 9-летнего мальчика на Высоцкого — ребенка увезли в больницу

В Новосибирске микроавтобус «Пежо» сбил 9-летнего мальчика. ДТП произошло сегодня, 25 февраля, около 8:55.
— 49-летний водитель на «Пежо» двигался по улице Высоцкого и у дома №1 совершил наезд на пешехода, который двигался навстречу движению автомобиля, — объяснили в Госавтоинспекции Новосибирска.
Пострадал 9-летний мальчик, которого доставили в больницу. Отметим, что микроавтобус брендирован логотипами новосибирского баскетбольного клуба «Динамо». Редакция обратилась в клуб с просьбой прокомментировать инцидент.
В Новосибирске вечером 23 февраля на Красном проспекте произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Ребенок и двое взрослых попали в итоге в больницу.