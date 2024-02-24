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Выбил стекло и отстегнул: новосибирец заявил, что помог вытащить водителя из загоревшегося «Киа Рио»

Авария произошла ночью

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Столкнулись два автомобиля. По словам очевидцев, один из них перевернулся, другой загорелся

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После жесткого столкновения на перекрестке улиц Римского-Корсакова и Титова водителя «Киа Рио» пришлось доставать из автомобиля. Сделать это помогал житель Новосибирска Роман — об этом он рассказал НГС.

Авария произошла в ночь на 24 февраля. Как сообщают в городской Госавтоинспекции, «Киа» проезжал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «Мерседесом». По словам очевидцев, одна машина перевернулась, другая выгорела в передней части кузова. На место приезжали сотрудники ДПС, пожарные и скорая. 30-летний водитель «Рио» попал в больницу.

По словам Романа, он не видел, откуда и как ехал каждый из двух автомобилей — обернулся, когда услышал звук удара.

— В первую очередь я побежал к «Киа», машина загорелась. Вытаскивал мужчину и смотрел, чтобы не было пассажиров. Водитель один был, — утверждает сибиряк.

Как уверяет Роман, чтобы вытащить пострадавшего из транспортного средства, пришлось выбить стекло:

— Открыл дверь, отстегнул. Его спасло то, что он был пристегнутый, — продолжает очевидец.

Он добавил, что кроме него, на помощь также пришли другие люди.

Ранее очевидица Екатерина заявила корреспонденту, что после ДТП не видела на месте водителя «Мерседеса» — то же самое говорит Роман. Они не знают, каким было его состояние в результате происшествия.

Ранее 18-летняя девушка на «Ниссане» врезалась на повороте в «Ладу» на Советском шоссе — погиб водитель.

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