Выбил стекло и отстегнул: новосибирец заявил, что помог вытащить водителя из загоревшегося «Киа Рио»

По словам Романа, он не видел, откуда и как ехал каждый из двух автомобилей — обернулся, когда услышал звук удара.



— В первую очередь я побежал к «Киа», машина загорелась. Вытаскивал мужчину и смотрел, чтобы не было пассажиров. Водитель один был, — утверждает сибиряк.

