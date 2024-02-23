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Новосибирец повредил несколько припаркованных автомобилей в Северо-Чемском — видео

Мужчина с силой ударил по лобовым стеклам нескольких машин

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Полиция начала проверку

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Жители Новосибирска сообщили о мужчине, который повредил несколько припаркованных автомобилей. Видео с места инцидента опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

В посте говорится, что инцидент произошел в ночь с 22 на 23 февраля в Северо-Чемском жилмассиве. Судя по кадрам, группа из трех человек шла по придомовой территории на Чемской, 40, как один из мужчин начал с силой бить по лобовым стеклам автомобилей.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54 Black

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что в полицию поступили заявления от граждан по поводу этого инцидента.

— Информация, опубликованная в сети Интернет, зарегистрирована полицейскими в установленном порядке. В настоящее время проводится проверка, сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — пояснили в ведомстве.

Ранее в Новосибирске водитель «Сузуки» облил маслом «Ниссан» за близкую парковку к своей машине. Инцидент попал на видео.

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