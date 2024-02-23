Новосибирец повредил несколько припаркованных автомобилей в Северо-Чемском — видео

Жители Новосибирска сообщили о мужчине, который повредил несколько припаркованных автомобилей. Видео с места инцидента опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
В посте говорится, что инцидент произошел в ночь с 22 на 23 февраля в Северо-Чемском жилмассиве. Судя по кадрам, группа из трех человек шла по придомовой территории на Чемской, 40, как один из мужчин начал с силой бить по лобовым стеклам автомобилей.
В пресс-службе регионального МВД сообщили, что в полицию поступили заявления от граждан по поводу этого инцидента.
— Информация, опубликованная в сети Интернет, зарегистрирована полицейскими в установленном порядке. В настоящее время проводится проверка, сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — пояснили в ведомстве.
Ранее в Новосибирске водитель «Сузуки» облил маслом «Ниссан» за близкую парковку к своей машине. Инцидент попал на видео.