Новосибирец повредил несколько припаркованных автомобилей в Северо-Чемском — видео

— Информация, опубликованная в сети Интернет, зарегистрирована полицейскими в установленном порядке. В настоящее время проводится проверка, сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — пояснили в ведомстве.



Ранее в Новосибирске водитель «Сузуки» облил маслом «Ниссан» за близкую парковку к своей машине. Инцидент попал на видео.

