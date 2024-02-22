«Ушли гулять и не вернулись»: в Новосибирске пропали два мальчика

В Новосибирске ищут двух мальчиков. О том, что школьники пропали, заявили в паблике «Выборная online» во «ВКонтакте».
— Сегодня 22.02.2024 года два мальчика 3-го класса ушли гулять и не вернулись ещё домой, — сказано в сообщении.
Уточняется, что дети учатся в школе, которая находится на улице Выборная. По словам автора, для их поиска в городе обратились в полицию.
В посте сказано, что рост одного из мальчиков составляет 150 сантиметров, глаза карие, на кончике носа ребенка есть родинка. Школьник одет в куртку темно-болотного цвета с серой опушкой, черные горнолыжные штаны, ботинки на замке и шнурках, а также серые перчатки. На голове ребенка черная шапка с отворотом и помпоном. Мальчик взял с собой черный рюкзак, а также синий сменный мешок для обуви.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС сообщили, что заявления от законных представителей школьников приняты.
— Проводятся розыскные мероприятия, — сообщили в ведомстве.
Несколько дней назад в Новосибирске пропала 15-летняя девочка из Заельцовского района. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.