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«Ушли гулять и не вернулись»: в Новосибирске пропали два мальчика

Родители обратились в полицию

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Для поиска детей в городе обратились в полицию.

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В Новосибирске ищут двух мальчиков. О том, что школьники пропали, заявили в паблике «Выборная online» во «ВКонтакте».

— Сегодня 22.02.2024 года два мальчика 3-го класса ушли гулять и не вернулись ещё домой, — сказано в сообщении.

Уточняется, что дети учатся в школе, которая находится на улице Выборная. По словам автора, для их поиска в городе обратились в полицию.

В посте сказано, что рост одного из мальчиков составляет 150 сантиметров, глаза карие, на кончике носа ребенка есть родинка. Школьник одет в куртку темно-болотного цвета с серой опушкой, черные горнолыжные штаны, ботинки на замке и шнурках, а также серые перчатки. На голове ребенка черная шапка с отворотом и помпоном. Мальчик взял с собой черный рюкзак, а также синий сменный мешок для обуви.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС сообщили, что заявления от законных представителей школьников приняты.

— Проводятся розыскные мероприятия, — сообщили в ведомстве.

Несколько дней назад в Новосибирске пропала 15-летняя девочка из Заельцовского района. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Обновлено.

Как стало известно НГС, детей нашли. Об этом сообщила редакции мать одного из пропавших школьников.

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