Снимал «провинциальную Россию» на смартфон. Умер фотограф-документалист Дмитрий Марков

В начале февраля Марков и глава благотворительного фонда «Алиса» Екатерина Молчанова представили в Нижнем Новгороде документальный фильм о проблеме наркопотребления в России. Деньги, собранные на мероприятии, направили на создание уникального социально-реабилитационного центра для подростков.