Снимал «провинциальную Россию» на смартфон. Умер фотограф-документалист Дмитрий Марков

Умер российский фотограф-документалист Дмитрий Марков. Об этом сообщает «Псковская губерния» со ссылкой на сообщения его друзей.
Маркову был 41 год. Он родился в подмосковном Пушкине, до 2007 года работал фотографом и журналистом в газете «Аргументы и Факты». В 2005 году увлекся волонтерством и впоследствии переехал в Порховский район (Псковская область).
Дмитрий получил известность, создавая жанровые снимки «провинциальной России» на камеру обычного смартфона и публикуя их в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).
В 2016 году Марков стал первым участником рекламной кампании iPhone 7 «Apple’s Taken on the iPhone» из России. Всего в ней приняли участие 15 фотографов из 15 стран.
В начале февраля Марков и глава благотворительного фонда «Алиса» Екатерина Молчанова представили в Нижнем Новгороде документальный фильм о проблеме наркопотребления в России. Деньги, собранные на мероприятии, направили на создание уникального социально-реабилитационного центра для подростков.