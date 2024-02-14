«Он просто смотрел на меня, но это было страшно»: студентку НГУ преследует парень из приложения для знакомств

Дейтинг-приложения для быстрых знакомств присылают массу уведомлений о том, что нужно соблюдать ряд правил и всячески проявлять осторожность на первом этапе знакомства. Такая забота безусловно приятна, но невозможно угадать, каким окажется человек по ту сторону экрана мобильного телефона. Студентка НГУ Ксения явно не предполагала, чем обернется для нее свайп вправо — милый с виду парень не вызвал у нее подозрений. И уже 4 месяца Никита Ш. преследует ее, пишет неприятные сообщения, угрожает. Испуганная девушка обратилась в полицию и заодно рассказала историю НГС, чтобы обезопасить жительниц Новосибирска от подобных историй.
Ксения познакомилась с Никитой в августе прошлого года через дейтинговое приложение Pure. Девушка рассказывает, что они много общались, ей было интересно. При этом она сразу обозначила свою позицию: отношения ей не интересны.
— Я несколько раз говорила ему об этом, он как будто понимал. Но, как мне кажется, наше общение он все-таки воспринимал как отношения. Возможно, потому, что до меня у него было мало опыта, — рассказывает Ксения.
Девушка обратила внимание на то, что Никита стеснительный, мог замкнуться в себе, часто повторял одни и те же фразы. Придавать значение этому она не стала — решила, что странности пройдут в процессе общения.
В октябре общение молодых людей приняло новый оборот. Ксения сообщила парню, что собирается сходить в кино со знакомым.
— Никита начал ревновать и странно себя вести. Он писал длинные сообщения, в которых спрашивал, что с ним не так и почему я выбираю не его. Я не хотела ссориться и пыталась выяснить, в чём проблема. Мы несколько раз встречались, чтобы поговорить, но никакого результата не было. Он давил на жалость, пытался сказать, что любит меня, и просил быть с ним, — говорит девушка.
Продолжать общение Ксения не захотела и сообщила Никите о своем решении. В ответ он попросил заблокировать его во всех мессенджерах, чтобы у него не возникало желания написать ей. Ксения так и сделала. Но парень нашел другие способы связаться с ней: сначала писал в WhatsApp, где они никогда не общались, а потом начал переводить ей на карту по одному рублю с сообщениями.
— Мы живём на одной улице, поэтому несколько раз сталкивались во дворе. Он просто смотрел на меня, но это было страшно, — делится девушка.
Ксения рассказывает, что после блокировки Никита начал писать сообщения ее другу, которого, как она думает, он посчитал ее парнем.
— В одном из сообщений он рассказал, что может закинуть что-то в мою квартиру на третьем этаже, чтобы привлечь внимание. Через несколько дней в окно, которое было открыто на проветривание, прилетела шоколадка. Затем каждую оттепель он кидал в мои окна снежки, — говорит собеседница.
К январю сообщения другу Ксении прекратились, и девушка решила, что Никита ее наконец-то забыл. А ночью 16 января на балкон Ксении прилетел кусок льда, разбив окно. Она успела заметить, как кто-то убегал от дома, а на следующий день в переписке с общим знакомым Никита признался, что окно разбил он. Ксения написала заявление в полицию, и больше парень не объявлялся, но ее тревожит, что может произойти дальше.
В полиции девушке сказали, что провели беседу с Никитой: он пообещал больше ничего не делать и заверил, что окно разбил не он.
— Я отправила в полицию скриншот его сообщения, что это он сделал. Пока на этом всё. Никиту это не особо испугало, он по-прежнему пишет моим знакомым. Из последнего — угрожал прийти ко мне на пару и застрелиться из водяного пистолета, — говорит пострадавшая.
НГС направил запрос в ГУ МВД по региону, чтобы уточнить, на какой стадии работа по заявлению, но на момент публикации, ответ еще не поступил.
Ксения и Никита учились в одном университете, но парня отчислили. Ксения обратилась в деканат факультета Никиты с просьбой не восстанавливать его, написала заявление, где рассказала о преследовании. Ее убедили, что восстановления не будет.
— На прошлой неделе я его увидела. Уточнила в деканате — его все-таки восстановили. Страшновато теперь ходить учиться, — переживает Ксения.
Свою историю девушка опубликовала в Instagram*, чтобы обезопасить других людей, особенно жительниц Академгородка. Ксения рассказывает, что Никиту видели и в других приложениях для знакомств — она призывает девушек быть осторожнее.
Корреспондент НГС связалась с Никитой, чтобы узнать причину его поведения, но комментировать ситуацию парень отказался.
— Если вам меня интересно выслушать, можно обсудить за деньги. Я не хочу вам материал бесплатно давать, — заявил Никита. — Так как я нахожусь в процессе возбуждения судебного процесса, прежде чем вам давать какие-то комментарии, мне нужно проконсультироваться с юристом.
Что делать, если вас преследует сталкер?
Сталкер (от англ. to stalk — «преследовать») — человек, который следит за другим. Под сталкингом понимают навязчивое внимание. Оно может выражаться по-разному: от лайков, звонков и сообщений до угроз, реального повреждения имущества и применения насилия.
Распознать сталкера на ранних стадиях общения непросто, потому что общение начинается невинно и не вызывает подозрений. Если человек ваш знакомый, то в общении можно начать замечать звоночки.
— Например, вы общаетесь и рассказываете про знакомого/родителя, с которым человек не знаком, а он отвечает: «видел/читал у тебя в социальных сетях». Стоит задуматься, как детально он (или она) изучил вашу страницу. Также можно обращать внимание на «случайные» встречи в тех местах, где вы чаще всего бываете, и делать выводы: действительно ли это совпадения или все-таки начало чего-то не очень здорового, — объясняла ранее Ксения Фирсова, координатор проекта и менеджер по работе с пострадавшими Сети взаимопомощи женщин «ТыНеОдна».
Часто сталкингом занимаются бывшие партнеры: караулят дома, на работе, у друзей, создают фейковые аккаунты и не могут услышать слово «нет». Совсем другое дело — это сталкеры, с которыми вы вообще не знакомы.
— Есть такие, кто следят с «левого» или пустого аккаунта и никогда не приблизятся к вам, им этого не нужно, таким важен сам процесс, — отметила Ксения. — Но есть, к сожалению, и те, кто переходит в офлайн и следит за вами вживую. Если вы замечаете человека или машину, который часто оказывается радом с вами, — стоит вести себя аккуратнее. Если он найдет вас в социальных сетях или начнет пытаться познакомиться с вами — лучше обратиться за помощью либо хотя бы предупредить друзей, что такое происходит.
Эксперт говорит, что защитить себя превентивно можно, закрыв свои странички в соцсетях. Лучше оставить только доступ по подписке, причем важно сделать это на всех аккаунтах, удалить подозрительных подписчиков, включая сомнительные салоны красоты и прочие аккаунты. Не давайте в соцсетях геолокацию или фото, по которым можно выяснить место вашей работы, дома, домов ваших друзей и родственников.
Если сталкинг происходит вживую, старайтесь не передвигаться по городу в одиночестве. Постарайтесь зафиксировать лицо или опознавательные знаки этого человека безопасным способом, не вступайте ни в какие контакты с человеком. Можно обратиться за психологической помощью.
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