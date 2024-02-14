«Он просто смотрел на меня, но это было страшно»: студентку НГУ преследует парень из приложения для знакомств

Ксения познакомилась с Никитой в августе прошлого года через дейтинговое приложение Pure. Девушка рассказывает, что они много общались, ей было интересно. При этом она сразу обозначила свою позицию: отношения ей не интересны.

— Я несколько раз говорила ему об этом, он как будто понимал. Но, как мне кажется, наше общение он все-таки воспринимал как отношения. Возможно, потому, что до меня у него было мало опыта, — рассказывает Ксения.

Девушка обратила внимание на то, что Никита стеснительный, мог замкнуться в себе, часто повторял одни и те же фразы. Придавать значение этому она не стала — решила, что странности пройдут в процессе общения.