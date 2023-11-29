«Привет, тварь. Можно я так буду к тебе обращаться?». Крик души женщины, которую преследует бывший

Жительница Тюменской области утверждает, что на протяжении четырех лет ее терроризирует бывший сожитель, отец их общего ребенка. По словам Юлии, во время совместной жизни он избивал ее. Она помнит день, когда бывший в порыве гнева вырвал у нее участок волос на голове. Четыре года назад пара рассталась. Сергей, утверждает Юлия, начал караулить ее возле дома, угрожать и заливать клеем замки квартиры. Сам экс-сожитель обвинения отрицает и говорит, что Юлия запрещает ему видеться с ребенком. Он считает, что его бывшая могла попасть в секту.