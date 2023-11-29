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«Привет, тварь. Можно я так буду к тебе обращаться?». Крик души женщины, которую преследует бывший

Юлия написала десятки заявлений в полицию. И ничего

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Юлия просит помощи

Видео: Семен Громов

— Я готовила курицу на плите. Он разозлился из-за замечания. Подбежал и мне к лицу вот так приложил горячие крылышки, — Юлия Щербакова прижимает ладонь к щеке и плачет. — В тот момент я поняла, что он впервые проявил насилие в состоянии трезвости.

Жительница Тюменской области утверждает, что на протяжении четырех лет ее терроризирует бывший сожитель, отец их общего ребенка. По словам Юлии, во время совместной жизни он избивал ее. Она помнит день, когда бывший в порыве гнева вырвал у нее участок волос на голове. Четыре года назад пара рассталась. Сергей, утверждает Юлия, начал караулить ее возле дома, угрожать и заливать клеем замки квартиры. Сам экс-сожитель обвинения отрицает и говорит, что Юлия запрещает ему видеться с ребенком. Он считает, что его бывшая могла попасть в секту.

В видео, которое опубликовано чуть выше, Юлия и ее дочь Виктория вспоминают дни, когда, по их словам, приходилось жить в страхе. Юлия писала заявления в полицию, обращалась в Следственный комитет и прокуратуру. Сейчас она хочет, чтобы ее семью защитили.

— Хочу обратиться ко всем органам власти. Я такой же человек, как вы. Я хочу, чтобы вы защищали мои права. И я хочу, чтобы никто не оказался в моей ситуации и не прошел тот путь, который прошла я и мои дети, — говорит Юлия Щербакова.

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