«Часами стоит на улице в любое время года»: сибирячку третирует бывший парень — она не знает, куда спрятаться

— На протяжении 9 месяцев бывший мужчина следит за мной. В народе их называют сталкеры. Встречались меньше года с Никитой. Когда стала замечать в нем неуравновешенного человека, предложила расстаться спокойно. С этим он был не согласен. В полицию обращалась много раз, но все безрезультатно. Они проводили беседы с ним и отпускали. Статья за преследование отсутствует в РФ. По крайней мере, наша полиция такими делами не занимается. «Нет тела, нет дела». Сказали: пока он вам вред не причинит, его не за что привлечь, — сетует жительница Новосибирска Алина.

