«Часами стоит на улице в любое время года»: сибирячку третирует бывший парень — она не знает, куда спрятаться

Жительницу Новосибирска Алину (здесь и далее имена изменены по просьбе героини публикации) после расставания не может оставить в покое бывший парень. Кошмар, по словам девушки, длится с марта 2023 года, а полиция и другие органы бездействуют.
— На протяжении 9 месяцев бывший мужчина следит за мной. В народе их называют сталкеры. Встречались меньше года с Никитой. Когда стала замечать в нем неуравновешенного человека, предложила расстаться спокойно. С этим он был не согласен. В полицию обращалась много раз, но все безрезультатно. Они проводили беседы с ним и отпускали. Статья за преследование отсутствует в РФ. По крайней мере, наша полиция такими делами не занимается. «Нет тела, нет дела». Сказали: пока он вам вред не причинит, его не за что привлечь, — сетует жительница Новосибирска Алина.
По словам девушки, раньше Никита следил за ней на дороге, догонял на автомобиле, подрезал, кричал, чтобы она вернулась к нему, угрожал сжечь машину. Иногда подкладывал под двери цветы, караулил у спортивного клуба, а один раз напал и не выпускал с территории подземной парковки. Спас Алину начальник охраны, который вызвал наряд полиции.
— Он часами стоит на улице в любое время года и суток, следит. А сегодня случайно увидела, что смотрит через окна подъезда напротив с биноклем. Соседи тоже всегда его видят, как он то из машины смотрит, то ходит вокруг дома, — признается Алина.
Общих детей и имущества у бывшей пары нет и не было. Алина говорит, что не понимает, что в голове у Никиты. Расстались они по инициативе сибирячки — парень, по ее мнению, был психологически неуравновешен. Отличался резкими перепадами настроения и неумением себя контролировать. Родственники и знакомые пытались его вразумить, но, отмечает сибирячка, он одержим мыслью, что, если у него будет много денег, девушка вернется к нему.
— Деньги тут ни при чём. Пыталась с ним поговорить нормально миллион раз, но человек не хочет принимать тот факт, что с ним не хотят быть. Сам он считает себя нормальным, родители не могут на него повлиять. А так как с ножом по дому или двору он не бегает, оснований для вызова спецбригады нет, — вздыхает девушка.
Много раз, по словам Алины, она обращалась в полицию. Впервые — 27 марта 2023 года, когда произошел инцидент на парковке. После нескольких обращений с ней связывалась прокуратура и уточняла — нанес ли молодой человек травмы. После отрицательного ответа в ведомстве сказали, по словам Алины, что у них нет оснований для возбуждения уголовного дела — пока не будет побоев, его якобы невозможно привлечь. Знакомые бывшего парня Алины рассказали ей, что предыдущую свою пассию он преследовал около 5 лет, после чего девушка вынуждена была сменить место жительства.
У Алины есть телефон преследователя, но она отказалась дать его корреспонденту НГС из страха обозлить бывшего возлюбленного.
Корреспондент НГС обратилась в ГУ МВД России по Новосибирской области и в прокуратуру региона с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации в ведомствах не смогли предоставить комментарии. В полиции информацию уточняют, в прокуратуре отметили, что для уточнения информации им нужно связаться с пострадавшей. Девушка отказалась, так как, считают, что проблему никак не решат.
Позже в ГУ МВД России по Новосибирской области отметили, что в полицию заявления от гражданки поступали. Полицейские провели проверки, по результатам которых вынесли постановления об отказе в возбуждении уголовных дел.
Недавно НГС писал о мужчине, который преследовал школьника. В результате полиция начала проверку информации