«Следил за моей жизнью через странички моих подруг». История девушки, которую преследует сталкер

Татьяну Мартынову уже 1,5 года преследует парень, с которым она познакомилась в интернете (он нашел ее заброшенный аккаунт на православном сайте знакомств). Ни парой, ни близкими друзьями они не были: просто общались, зачастую на отвлеченные темы, обсуждали православие. А потом знакомый начал создавать девушке проблемы — очернял ее в соцсетях, написал жалобу на работу. Таких преследователей называют сталкерами. Как он испортил жизнь Татьяне и зачем это делал — смотрите подробности в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.

