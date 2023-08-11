«Следил за моей жизнью через странички моих подруг». История девушки, которую преследует сталкер

Татьяну Мартынову уже 1,5 года преследует парень, с которым она познакомилась в интернете (он нашел ее заброшенный аккаунт на православном сайте знакомств). Ни парой, ни близкими друзьями они не были: просто общались, зачастую на отвлеченные темы, обсуждали православие. А потом знакомый начал создавать девушке проблемы — очернял ее в соцсетях, написал жалобу на работу. Таких преследователей называют сталкерами. Как он испортил жизнь Татьяне и зачем это делал — смотрите подробности в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.
— Я поняла, что он следил за моей жизнью через странички моих подруг, — делится Татьяна.
По словам девушки, сталкер нашел у ее родственницы старое видео, где девушки отдыхают на пляже в купальниках, и отправил запись депутату, написал что-то вроде: «Посмотрите, какие прошмандовки учат наших детей!» (Татьяна работала учительницей). Позже это же видео появлялось в комментариях в группе школы.
Помимо этого преследователь писал анонимки на девушку, создавал в соцсетях фейковые профили самой школы, директора, одного из учеников. С этих аккаунтов, по словам Татьяны, парень в том числе признавался, что это он создавал ей неприятности.
Девушке пришлось уволиться и переехать в другую страну, но и там она не чувствует себя в полной безопасности. Теперь Татьяна советует всем внимательнее выбирать круг общения. А если преследование уже началось — обращаться в полицию.
Полная история в текстовом виде вышла на сайте наших коллег из 29.RU.