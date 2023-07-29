Пришлось уволиться и переехать. Бывшую учительницу преследует сталкер: вот ее история

«Не могла представить, чем это закончится»: как появился сталкер

Часто девушек терроризируют их бывшие мужья или парни. Но в жизни Татьяны преследователь появился, можно сказать, из ниоткуда. Незнакомец по имени Никита подписался на нее в инстаграме*, оставил комментарий — так и завязалось общение.



Выяснилось, что он нашел анкету девушки на сайте православных знакомств. Страничка была заброшена, но там остались ссылки на соцсети.



— Я сразу написала что-то вроде: «Я сейчас никого не ищу, у меня уже есть молодой человек. Но классно, что ты православный. Если хочешь, можем общаться», — вспоминает Татьяна.

