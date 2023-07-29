Пришлось уволиться и переехать. Бывшую учительницу преследует сталкер: вот ее история

Татьяну Мартынову, бывшую учительницу из Питера, преследует сталкер. Парень, с которым она переписывалась в соцсетях, уже полтора года устраивает ей серьезные неприятности. Девушка уволилась с работы и переехала, но всё еще не может до конца чувствовать себя в безопасности. Татьяна поделилась своей историей с нашими коллегами из 29.RU, чтобы предупредить других девушек.
Сталкер (от англ. to stalk — «преследовать») — человек, который следит за другим. Под сталкингом понимают навязчивое внимание. Оно может выражаться по-разному: от лайков, звонков и сообщений до угроз, реального повреждения имущества и применения насилия.
«Не могла представить, чем это закончится»: как появился сталкер
Часто девушек терроризируют их бывшие мужья или парни. Но в жизни Татьяны преследователь появился, можно сказать, из ниоткуда. Незнакомец по имени Никита подписался на нее в инстаграме*, оставил комментарий — так и завязалось общение.
Выяснилось, что он нашел анкету девушки на сайте православных знакомств. Страничка была заброшена, но там остались ссылки на соцсети.
— Я сразу написала что-то вроде: «Я сейчас никого не ищу, у меня уже есть молодой человек. Но классно, что ты православный. Если хочешь, можем общаться», — вспоминает Татьяна.
Он жил в Перми, она — в Санкт-Петербурге. О своей жизни собеседник рассказывал мало. Известно, что он на пару лет старше Татьяны и, предположительно, работал инженером.
Девушка признается, что ей хотелось говорить с кем-то о вере, а православных друзей у нее тогда не было. К новому знакомому она относилась как к духовному брату. Ни парой, ни близкими друзьями они не были. Общались не каждый день.
— Я читала Евангелие, скидывала ему цитату и спрашивала, что он об этом думает. Или он мне скидывал, — вспоминает наша собеседница.
Переписка длилась около года. Ничего странного Татьяна не замечала, даже дала парню свой адрес: он просил его, чтобы прислать книги в подарок на православный праздник.
Всё изменилось после того, как Никита сообщил, что едет в Петербург. Татьяна была уверена, что он хочет отдохнуть со своими друзьями. Но, кажется, у парня были другие планы.
— Он стал спрашивать, почему я не интересуюсь, во сколько он прилетает, чтобы встретить его в аэропорту. Мне это уже показалось странным, — говорит девушка.
Но тогда она не придала этому большого значения. Встречать Никиту не стала, но согласилась увидеться: они сходили в церковь и договорились вместе пойти на экскурсию на следующий день. Чуть позже Татьяна вспомнила, что у нее были другие планы, и отменила встречу.
— Я написала: «Извини, пожалуйста, я забыла, что иду на концерт с подругой. Можешь прийти к нам, можешь пойти на экскурсию с другой моей подругой — она тоже давно хотела туда попасть, либо сходим в другой раз». Я предложила несколько вариантов, а он сразу удалил переписку. Я еще раз извинилась. Он снова удалил. Ну и всё. Я забыла про него — поняла, что человек не хочет общаться, — описывает ситуацию она.
Позже парень всё же напомнил о себе. Он написал Татьяне, что стал ее ненавидеть и что она — «худшее, что случалось с ним за год».
Когда девушка заблокировала собеседника, он стал создавать новые аккаунты и писать оскорбления. Сейчас он выходит на связь только с фейковых страниц и сразу удаляет сообщения.
Писал жалобы и обращался к депутату: как сталкер портил девушке жизнь
После странной выходки интернет-знакомого у Татьяны стали появляться проблемы. Девушка преподавала английский в школе, и на нее поступила анонимная жалоба. Якобы мама одного из учеников нашла откровенные фото учительницы.
Татьяну вызвали на ковер к руководству. Само письмо не показали, сославшись на то, что обращение должно остаться анонимным. О каких снимках идет речь, осталось неясно. После этого случая учительница закрыла соцсети. С Никитой целый год она не общалась.
Как рассказывает Татьяна, сталкер нашел у ее родственницы старое видео, где девушки отдыхают на пляже в купальниках, и отправил запись депутату, написал что-то вроде: «Посмотрите, какие прошмандовки учат наших детей!» Это же видео появлялось в комментариях в группе школы.
Преследователь создавал в соцсетях фейковые профили самой школы, директора, одного из учеников. С этих аккаунтов, по словам Татьяны, парень в том числе признавался, что это он создавал ей неприятности.
Учительница приняла решение уволиться: переживала не только за себя, но и за коллег и детей. Тем временем сталкер придумывал всё более странные способы привлечь внимание.
— Я продавала мультиварку. Он создал фейковую страничку пенсионерки, связался со мной и попросил принести мультиварку по определенному адресу. Я смотрю, на фото — пожилая женщина. Ну ладно, думаю, принесу. Прихожу, стою на морозе — никто не выходит. Я снова пишу этой женщине, а в ответ получаю сообщение: «Вы опоздали, а мне нужно идти на концерт с моей подругой». То есть это была отсылка к тому, что я пошла на концерт, а не с ним на экскурсию, — рассказала Татьяна.
Сейчас девушка живет в другой стране. Но сталкер по-прежнему за ней следит. Татьяна говорит, что может долго перечислять, как он пытался портить ей жизнь. Вот несколько примеров, про которые она вспомнила: создал от ее лица анкету в телеграм-боте для знакомств и написал там ксенофобное высказывание, атаковал ее СМС-спамом, угрожал натравить на нее представителей запрещенной в России организации «Мужское государство»**, угрожает вредить не только ей, но и ее подругам.
Татьяна обратилась к психологу и психиатру. Она стала очень тревожной. Считала, что у нее развивается паранойя, но специалист сказал, что ей может грозить реальная опасность и нужно что-то с этим делать.
— Ему нужно, чтобы из-за него я меняла работу, меняла свою жизнь… И сначала я думала, что ничего не буду менять. Но потом подумала: «Ну мало ли чего ему придет в голову», — говорит наша собеседница.
Чего парень хочет добиться, непонятно. Сейчас он требует удалить отовсюду любые упоминания о нем и о преследовании, но гарантии, что после этого ситуация разрешится, нет.
— Меня часто спрашивают: зачем ты на него реагируешь, зачем ты это публикуешь (Татьяна рассказала свою историю в соцсетях. — Прим. ред.). Я это делаю потому, что я уже пробовала его игнорировать. Целый год. И он всё равно мне писал, — говорит Татьяна.
Она подчеркивает, что не собирается устраивать ответную травлю своему преследователю и не дает никому его контакты. Всё, чего хочет наша собеседница, это чтобы сталкер оставил ее в покое.
Татьяна рассказала, что приходила в полицию Санкт-Петербурга, но там не отреагировали на ее обращение под предлогом того, что парень еще не приходил с угрозами лично и не нанес физического вреда. Зато отреагировали на родине преследователя в Перми — после обращения наших коллег из 59.RU, которые тоже писали об этой истории, правоохранители сами связались с Татьяной, предложили написать заявление.
Можно ли за сталкинг наказать?
Пермский адвокат Анастасия Шардакова, которая комментировала ситуацию с нашей собеседницей, отметила, что за сам кибербуллинг нет никакой ответственности.
— Единственный вариант — искать в действиях преследователя составы преступлений, — говорит адвокат. — Например, это оскорбление, угрозы убийством, распространение интимных фотографий. Если от имени жертвы он пишет экстремистские высказывания, можно уже писать заявление в полицию и сообщить, что человек зарегистрировал страницу и распространяет ее данные и информацию экстремистского характера. Но здесь встает вопрос доказывания, что действительно этот человек занимался этим. Преследование может быть не только в интернете, но в реальной жизни, когда бегают за своим объектом обожания. Но наказания за это нет.
Советуют искать составы преступления в конкретных поступках и в Сети взаимопомощи женщин «ТыНеОдна».
— Так как за сталкинг нет отдельной статьи ни в одном из кодексов РФ, можно привлечь человека по смежным статьям. Например, если за вами следят в соцсетях и используют эту информацию, то можно написать заявление по статье 137 УК «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Если есть возможность предать огласке ситуацию — сделайте это. Не указывайте ничего конкретного и обойдитесь без эмоций, просто опишите, что вы находитесь в такой ситуации и не собираетесь ее так оставлять, а напишете заявление и человек будет отвечать за свои действия, — советует координатор проекта и менеджер по работе с пострадавшими Ксения Фирсова.
Кстати, преследователь сообщил Татьяне, что подал ответное заявление якобы за клевету, да еще и в «Инстаграме»* — «запрещенной и экстремистской сети».
Татьяна говорит, что решила поделиться своей историей, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме сталкинга и предостеречь других девушек. Она советует внимательнее выбирать круг общения и быть осторожнее с личными данными. Но если преследование уже началось, то девушка просит подруг по несчастью всё же обращаться в полицию.
— Если будет много заявлений, может, тогда примут какой-то закон, который сможет это предотвратить, — надеется она.
«Это может быть кто угодно»: что делать, если вас преследуют
Мы спросили у специалиста Сети взаимопомощи женщин «ТыНеОдна», можно ли распознать сталкера на ранних стадиях общения. Несмотря на то что организация специализируется на помощи женщинам, столкнувшимся с домашним насилием, раз в
— Запросы могут отличаться: от сталкера онлайн, который пишет странные вещи, до «реального» человека, который пытается найти контакт после многочисленных отказов. Также часто к нам обращаются за помощью, когда сталкингом занимаются бывшие партнеры. Караулят дома, на работе, у друзей, создают фейковые аккаунты и не могут услышать слово «нет», — рассказала координатор проекта и менеджер по работе с пострадавшими Ксения Фирсова.
Распознать сталкера непросто. Часто всё начинается вполне невинно, как в истории Татьяны.
— Если этот человек ваш знакомый, вы уже когда-то виделись или близко общались, то в этом общении можно начать замечать те самые «звоночки». Например, вы общаетесь и рассказываете про знакомого/родителя, с которым человек не знаком, а он отвечает: «видел/читал у тебя в социальных сетях». Стоит задуматься, как детально он (или она) изучил вашу страницу. Также можно обращать внимание на «случайные» встречи в тех местах, где вы чаще всего бываете, и делать выводы: действительно ли это совпадения или все-таки начало чего-то не очень здорового, — говорит Ксения.
Совсем другое дело — это сталкеры, с которыми вы вообще не знакомы.
— Это может быть кто угодно, увы. Есть такие, кто следят с «левого» или пустого аккаунта и никогда не приблизятся к вам, им этого не нужно, таким важен сам процесс, — отмечает Ксения. — Но есть, к сожалению, и те, кто переходит в офлайн и следит за вами вживую. Если вы замечаете человека или машину, который часто оказывается радом с вами, — стоит вести себя аккуратнее. Мы не можем утверждать, что каждый человек, с которым вы так случайно встречаетесь, за вами следит, но обратить на это внимание стоит. Если он найдет вас в социальных сетях или начнет пытаться познакомиться с вами — лучше обратиться за помощью либо хотя бы предупредить друзей, что такое происходит. Не стоит романтизировать такие «случайные» встречи, что это ваша судьба и вы постоянно встречаете человека не просто так. Посмотрите сериал YOU, и вся романтика исчезнет сама собой.
Эксперт говорит, что защитить себя превентивно можно, закрыв свои странички в соцсетях. Лучше оставить только доступ по подписке, причем важно сделать это на всех аккаунтах. Не давать в соцсетях геолокацию или фото, по которым можно выяснить место вашей работы, дома, домов ваших друзей и родственников.
Ксения Фирсова дала также несколько советов, как вести себя в ситуации, когда вас уже преследуют.
Если это происходит в социальных сетях:
- закрываем аккаунты;
- удаляем любые геометки и другие опознавательные знаки ваших мест нахождения (отметки мест, фото, где видно адрес, и так далее). Вы удивитесь, насколько находчивы эти люди;
- чистим подписчиков (удаляем любых ботов, странные салоны красоты с пустыми аккаунтами и аккаунты без публикаций, в общем любые страницы, которые могут вызвать сомнения);
- предупреждаем близких и родственников, что это происходит, можно обратиться за психологической помощью.
Если это происходит вживую:
- идем по тем же пунктам выше;
- постарайтесь зафиксировать лицо или опознавательные знаки этого человека безопасным способом;
- не вступайте ни в какие физические контакты с этим человеком;
- постарайтесь не передвигаться одной;
- обратитесь за психологической помощью.
Если вы оказались в подобной ситуации, обратиться можно в Сеть взаимопомощи «ТыНеОдна». С проектом сотрудничают психологи и юристы.
* «Инстаграм» — соцсеть от организации Meta (признана экстремистской в России, ее деятельность запрещена).
** Организация «Мужское государство» признана экстремистской в России, ее деятельность запрещена.