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«Его за 6 секунд скрутили две девушки»: сибирячка заявила о пьяном дебоше в кафе «Милан» — что там происходило

По словам женщины, сотрудники и гости-мужчины не пытались успокоить буйного посетителя

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Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 февраля

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В новосибирском кафе «Милан» произошла потасовка: пьяный посетитель устроил дебош. По информации очевидцев, его скрутили девушки. В заведении рассказали свою версию событий.

Как написала сибирячка на сайте с отзывами Flamp, в ночь с 3 на 4 февраля один из гостей угрожал посетителям ножом, при этом ни сотрудники, ни другие гости-мужчины не пытались его успокоить.

— Официанты свалили в кухню, и полный зал мужиков с места не пошевелился. Этого гражданина в 6 секунд положили две девушки, которые не отпустили его до приезда ГБР, — написала девушка.

Также, по словам сибирячки, кто-то из посетителей сломал дверь в женский туалет, поэтому сотрудники заклеили вход скотчем и пакетами для мусора.

Корреспондент НГС обратился за комментарием в кафе «Милан». Как рассказала сотрудница заведения Анастасия, ситуация, описанная в отзыве, преувеличена.

— Был конфликт и драка, но чтобы по залу размахивали ножом, такого не было. Один из посетителей сильно напился и начал дебоширить, он сломал дверь в туалет. Его пытался успокоить другой мужчина, и между ними начался конфликт. По поводу того, что дебошира скрутили девушки, это не так, девушки просто также вмешивались в конфликт между мужчинами, — пояснила Анастасия.

По словам сотрудницы, как только возникла эта ситуация, в заведение вызвали охрану. В итоге дебошира увезли сотрудники ГБР.

Ранее толпа новосибирцев устроила шумную вечеринку около баров на Вокзальной магистрали, 16 в центре города. Ночное веселье попало на видео, на кадрах видно, как один из отдыхающих прыгает на машине.

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ДракаГБРКафеНовосибирск
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