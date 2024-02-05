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Отпустили домой: в школе Новосибирска потравили тараканов — сразу нескольким детям стало плохо

В школе подтвердили, что у некоторых детей обнаружились «особые реакции»

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На прошлой неделе в новосибирской школе потравили тараканов. В понедельник, 5 января, несколько учеников почувствовали себя плохо

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В школе № 137 в центре Новосибирска потравили тараканов, после чего сразу нескольким детям стало плохо.

— Они стали жаловаться на жжение на коже, покраснение глаз и плохое самочувствие, — такое письмо прислал в редакцию читатель НГС, но не предоставил каких-либо подтверждений своим словам.

Во время телефонного разговора сотрудница школы № 137 уточнила корреспонденту, что обработка проводилась в пятницу, 2 февраля. По ее словам, для этого была нанята лицензированная фирма — в работе она использовала средства, разрешенные в образовательных учреждениях.

В субботу и воскресенье, заверила женщина, были сделаны полноценные уборка и проветривание. Несмотря на это у некоторых детей выявились «особые реакции». Тех, кто жаловался на самочувствие, отпустили домой. Сколько именно учеников почувствовали недомогание, она уточнить не смогла.

— В понедельник учеба была уже разрешена. Например, «София» — частная школа, которая тоже здесь находится — там дети спокойно учатся <…> Мы первую смену отпустили чуть раньше и дополнительно проветривали, потому что несколько детей пожаловались. Решили немного подстраховаться, — сообщила НГС сотрудница.

Редакция отправила запрос в департамент образования мэрии.

Ранее школу в Ленинском районе атаковали тараканы, и дети перестали есть. До этого насекомых потравили.

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