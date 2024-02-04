«В эту ночь город был Сталинградом»: нефтеперерабатывающий завод «Лукойла» в Волгограде атаковали беспилотники

По словам женщины, она не видела цвет и форму БПЛА, потому что еще было темно. Но отчетливо слышала громкий звук.

— Я думала, хоть бы не в нас, — призналась женщина. — Кричала, чтобы все выключили свет. Но муж потом сказал, что в этом смысла нет. Он пролетел дальше. А через несколько минут мы услышали взрыв. У нас аж стены затрещали. На часах было около пяти утра.

Один из беспилотников упал на нефтеперерабатывающий завод «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». Завод расположен на самом юге Волгограда, вытянутом вдоль Волги, в огромной промышленной зоне так называемой Заканальной части города. Заканальной — потому что от основной части Волгограда эта местность отделена Волго-Донским судоходным каналом. От известной на весь мир статуи «Родина-мать» на Мамаевом кургане до заводоуправления предприятия всего 42 километра или почти час непрерывной езды на машине, и то, если не будет пробок и заторов.