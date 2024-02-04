«В эту ночь город был Сталинградом»: нефтеперерабатывающий завод «Лукойла» в Волгограде атаковали беспилотники

В ночь со 2 на 3 февраля, Волгоград подвергся удару с воздуха. По официальным сообщениям властей над регионом было сбито два вражеских БПЛА. Один из них попал в нефтеперерабатывающий завод, что спровоцировало оглушительный взрыв, который слышали в радиусе 15 километров, а затем крупный пожар. Наши коллеги из V1.RU собрали в одном материале все видео с мест ЧП, заявления властей и местных жителей о нападении на город.
Разбудили три района
Звук пролетающих в ночном небе беспилотников слышали в селе Дубовый Овраг, расположенном в паре десятков километров от Волгограда.
— У меня муж на химзаводе «Каустик» работает. Мы всегда так рано встаем, — рассказала местная жительница. — Он проснулся и пошел чайник ставить, а я лежала еще. У нас часто самолеты летают, мы привыкли к звукам таким. Но вот этот был совсем другой. Странный нарастающий гул. Муж в окно смотрел, он у меня военный в запасе. Я спросила: «Это беспилотник?» Он сказал, что да.
По словам женщины, она не видела цвет и форму БПЛА, потому что еще было темно. Но отчетливо слышала громкий звук.
— Я думала, хоть бы не в нас, — призналась женщина. — Кричала, чтобы все выключили свет. Но муж потом сказал, что в этом смысла нет. Он пролетел дальше. А через несколько минут мы услышали взрыв. У нас аж стены затрещали. На часах было около пяти утра.
Один из беспилотников упал на нефтеперерабатывающий завод «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». Завод расположен на самом юге Волгограда, вытянутом вдоль Волги, в огромной промышленной зоне так называемой Заканальной части города. Заканальной — потому что от основной части Волгограда эта местность отделена Волго-Донским судоходным каналом. От известной на весь мир статуи «Родина-мать» на Мамаевом кургане до заводоуправления предприятия всего 42 километра или почти час непрерывной езды на машине, и то, если не будет пробок и заторов.
Первые сообщения от источников в оперативных и экстренных службах об атаке БПЛА на завод начали поступать около 05:30 утра 3 февраля. По словам источников, на заводе прогремел взрыв, после чего начался пожар. К месту начали экстренно стягиваться экипажи МЧС, полиции и скорой помощи.
По словам местных жителей, они слышали два взрыва, которые разбудили их раньше, чем предполагалось.
— Было два взрыва, первый — в 04:23, второй — примерно через полчаса, — сообщили читатели. — В соседнем поселке всех людей взрывом разбудило.
В 06:09 в пресс-службе регионального ГУ МЧС России сообщили о пожаре. Спустя почти два часа после падения беспилотника в ведомстве утверждали, что причина пожара всё еще устанавливается.
— В 04:42 в оперативную дежурную ЦУКС поступило сообщение о пожаре в Красноармейском районе Волгограда, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области. — По прибытии первых пожарно-спасательных расчетов установлено, что происходит горение разлива нефтепродукта на площади 300 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные расчеты Волгоградского пожарно-спасательного гарнизона. Предварительно, погибших и пострадавших нет.
В 06:57 пожар локализовали на площади 100 квадратных метров, а в 07:21 потушили полностью.
До 07:40 официальных заявлений, подтверждающих, что стало причиной взрыва и пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Волгограде, не поступало. Более того, в ГУ МЧС использовали традиционное бюрократическое арго, повторяя «причины устанавливаются». Молчали и в пресс-службе аппарата губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, несмотря на то, что просьба прокомментировать ЧП поступила к ним от корреспондентов V1.RU еще в 06:14.
Отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области
Только в 07:42 в телеграм-канале администрации Волгоградской области появилось сообщение о ЧП в регионе. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал ситуацию в регионе:
«Сегодня ночью силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в Калачевском районе и в районе Заканалья. В результате последствий падения сбитого БПЛА возникло возгорание на Волгоградском НПЗ. Пожарно-спасательные силы оперативно приступили к работе — пожар оперативно локализован, открытое горение ликвидировано. Жертв нет».
В 08:08 в телеграм-канале Министерства обороны Российской Федерации было сообщено об атаке БПЛА сразу по нескольким регионам России, в том числе по Волгоградской области.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (4 БПЛА), Волгоградской (2 БПЛА) и Ростовской (1 БПЛА) областей».
«Может остановиться вся цепочка»
Судя по видеоролику, снятому одним из читателей в непосредственной близости от пожара на месте падения сбитого беспилотника, он рухнул на технологическую установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-5 топливного производства ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». Эта установка начала действовать в 1962 году и была второй по мощности на предприятии. В 2013 году на ЭЛОУ-АВТ-5 был проведен капитальный ремонт, а 2022 году пресс-служба завода сообщала о завершении проекта масштабной реконструкции ЭЛОУ-АВТ-5 мощностью 3,5 миллиона тонн в год, добавив, что было смонтировано более 230 единиц основного оборудования, площадь застройки составила 34 тысячи квадратных метров, а объем инвестиций в проект — более 12 миллиардов рублей. Какие именно повреждения получила установка от пожара — не сообщалось.
При этом федеральные СМИ, каждый со ссылкой на свои источники на предприятии, разошлись в своей оценке дальнейшей деятельности завода. Если РИА Новости сообщило, что «Волгоградский НПЗ работает в обычном режиме после падения БПЛА», то «Коммерсантъ» сообщил, что «часть производственного цикла будет остановлена для устранения повреждений, возникших в результате атаки беспилотника». В свою очередь пресс-служба ПАО «ЛУКОЙЛ» только во второй половине дня коротко прокомментировала ситуацию.
— Силами МЧС и газоспасательного отряда ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» завершены работы по устранению возгорания на трубопроводе ЭЛОУ-АВТ-5. Пострадавших нет, — сообщает пресс-служба на официальном сайте компании. — Волгоградский НПЗ продолжает свою деятельность в штатном режиме.
О значимости ЭЛОУ-АВТ-5 для всего технологического процесса журналисту V1.RU рассказал доктор химических наук, профессор, бывший первый проректор, а ныне заведующий кафедрой технологии химических веществ для нефтяной и газовой промышленности Губкинского университета Михаил Силин.
— Установка ЭЛОУ — это электрообессоливающая установка. Нефть промывается водой, очищаются соли, которые потом при нагревании могут увеличить коррозию оборудования, — объяснил доктор наук. — АВТ — это атмосферно-вакуумная трубчатка. Это первая установка, которая в цепочке всех нефтепродуктов стоит. С нее начинается переработка нефти после. Сначала идет обессоливание, потом ректификация. Есть несколько колонн, где нефть разделяется на фракции — бензин, керосин, дизтопливо, мазут и так далее. Потом бензин перерабатывается, очищается от серы, повышается октановое число. Мазут в вакуумной колонне разгоняют на масляные фракции, после чего остается гудрон. Потом масляные фракции также подвергаются переработке.
По словам эксперта, установка чрезвычайно важна в процессе переработки, поскольку с нее начинается вся цепочка.
— Не факт, что она повреждена и вышла из строя, — отметил Михаил Силин. — 300 квадратных метров горящих нефтепродуктов могли быть из резервуарного парка. А само оборудование могло не пострадать. Но точно мы утверждать не можем. Я не знаю схему волгоградского завода, но обычно на заводах несколько установок АВТ. Но хорошего мало. Это первая установка, которая стоит в начале технологической цепочки, и могут прерваться процессы переработки бензина, дизтоплива и так далее.
Доктор химических наук утверждает, что в данной ситуации важно понять, что конкретно было повреждено.
— Если это резервуарный парк, то, может быть, можно задействовать какие-то резервные мощности, — сообщил эксперт. — Если это технологическое оборудование, то это, наверное, сложнее. Остановка любой установки прерывает какую-то цепочку. Если будет остановлена установка АВТ, то может быть прервано несколько цепочек. Но если таких установок несколько, могут быть какие-то замещения. Остальные могут продолжать работать. Но с напряжением.
А что со вторым БПЛА?
В утреннем сообщении от губернатора Волгоградской области говорилось, что второй беспилотник был сбит над Калачевским районом региона. Но в течение всего дня о нем больше не было публично произнесено ни слова. Местные власти также хранили молчание и ссылались на Министерство обороны.
— Такие комментарии дает только Министерство обороны, я не уполномочена. У меня на территории района всё спокойно, без происшествий. Я имею в виду, что инфраструктура района не повреждена, — уклончиво отвечала врио главы района Наталья Земскова. — А падало что-то или не падало — это в Минобороны.
Но, по словам жителей поселка Большие Чапурники, второй беспилотник упал возле одного из кварталов на территории села. Это село в соседнем с Калачевским, Светлоярском районе, и находится всего примерно в пяти километрах от нефтезавода. Поэтому, не исключается, что целью второго БПЛА также был нефтеперерабатывающий завод.
Глава сельского поселения Александра Гулян от комментариев отказалась.
— Звоните главе района. Мне никто не звонил и ничего не сообщал, — заявила глава поселения.
Глава Светлоярского района Владимир Фадеев также был немногословен:
— Не могу комментировать. Все живы и здоровы, — сообщил Владимир Фадеев.
Жители же Больших Чапурников называли одно и то же место падения беспилотника.
— Все живы, все здоровы. Не слышал, чтобы кто-то или что-то пострадало, — рассказал местный житель. — В сельском чате фотографии присылали, как в 5–6 утра уже какие-то люди в форме ходили там и изучали местность. Если стоять спиной к Волгограду, получается, по правую руку от поста ГАИ в Больших Чапурниках он упал.
— В поле за первым микрорайоном он упал, — сообщил другой мужчина. — У меня все коровы целы, к счастью.
Еще один житель Больших Чапурников сообщил, что не может ничего рассказать о ситуации, поскольку сегодня утром в селе устроили едва ли не подомовой обход сотрудники одного из правоохранительных ведомств. Они, по словам мужчины, якобы настойчиво просили местных жителей не поднимать панику и не распространяться о случившемся.
Только Господь Бог может дать
100-процентную гарантию
Нашим коллегам из 161.RU свое мнение по поводу БПЛА высказал заслуженный летчик России, отставной генерал-майор авиации Владимир Попов. По его мнению, ни одна система ПВО ни в одной стране мира не гарантирует абсолютную защиту.
Владимир Попов — заслуженный летчик РФ, кандидат технических наук, член экспертного совета общественной организации офицеров России.
— Даже разрекламированный израильский «Железный купол» и то имеет очень большие проблемы — особенно если удар происходит внезапно или массово, — отмечает Попов. — Второе — ПВО создана не для того, чтобы гарантированно и стопроцентно уничтожать всё, что в воздухе находится. Как правило, она используется для охраны каких-то секторов, зон. Например, значимых высот. Всё же остальное остается под вопросом. И это не какие-то отговорки. Это один из принципов организации ПВО, это факт.
Генерал-майор привел в пример теорию: вероятность уничтожения летательного аппарата с помощью системы ПВО составляет в среднем 0,5–0,85.
— Даже не 0,95 или 0,99, понимаете? Максимум — 0,87. Это даже в секторах, где ПВО работает целенаправленно — смотрит, ждет, работает воздушная разведка. Кроме того, это работает всё в комплексе — та же воздушная разведка, радиолокационная разведка, оптико-электронная, космическая. Как правило, это работает всё в комплексе. Но всё равно даже так нет возможности ежеминутно мониторить воздушное пространство над всем государством или над угрожаемым районом.
По мнению Попова, БПЛА — это сравнительно новый вид организации полетов, так что противодействие им еще недостаточно отработано. Эксперт также отметил, что решить проблему ударов по городам можно только с помощью системного подхода. В частности, Попов предложил восстановить систему ПВО больших административно-хозяйственных объединений — городов, районных центров, фабрик, заводов, складов. А так как, по мнению генерал-майора, под угрозой воздушных атак находятся как минимум Брянская, Белгородская, Курская, Воронежская, Ростовская область и Крым, то по мнению военного летчика, покрыть такие площади целиком физически невозможно, ведь это «очень дорогое удовольствие».
Кроме того, напомним, 2 февраля, в Волгограде праздновали
— На минуточку… Никто не обратил внимание, а сегодня произошел очень символичный, хоть и неприятный факт. В то время, когда вражеские БПЛА атаковали волгоградский НПЗ, на всех табличках въезда в город висела надпись «Сталинград», — отметил печальную символичность события местный телеграм-канал «Остров Свободы». — Наш город не бомбили уже 80 лет, Волгоград не бомбили никогда.