«Полностью в огне»: под Новосибирском загорелся рейсовый автобус — видео с места возгорания

Под Новосибирском в поселке Верх-Тула вечером 31 января загорелся рейсовый автобус. Об этом очевидцы сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
— В селе Верх-Тула, в микрорайоне Радужном загорелся автобус № 103, он полностью в огне. Пострадавших нет, так как общественный транспорт ехал на конечную остановку, — говорится в посте.
В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что во время пожара никто не пострадал. Пожарные потушили пламя за 5 минут.
— 18:42 поступило сообщение о пожаре. Горел автобус ПАЗ на конечной остановке. В автобусе пассажиров не было, водитель не пострадал. Площадь горения составила 12 квадратных метров.
Ранее в Новосибирской области загорелся рейсовый автобус, в котором находились 19 человек.