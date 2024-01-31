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«Полностью в огне»: под Новосибирском загорелся рейсовый автобус — видео с места возгорания

Инцидент произошел в поселке Верх-Тула

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Под Новосибирском в поселке Верх-Тула вечером 31 января загорелся рейсовый автобус. Об этом очевидцы сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

— В селе Верх-Тула, в микрорайоне Радужном загорелся автобус № 103, он полностью в огне. Пострадавших нет, так как общественный транспорт ехал на конечную остановку, — говорится в посте.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Новости Верх-Тула»

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что во время пожара никто не пострадал. Пожарные потушили пламя за 5 минут.

— 18:42 поступило сообщение о пожаре. Горел автобус ПАЗ на конечной остановке. В автобусе пассажиров не было, водитель не пострадал. Площадь горения составила 12 квадратных метров.

Ранее в Новосибирской области загорелся рейсовый автобус, в котором находились 19 человек.

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