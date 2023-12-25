Полыхал капот. В Новосибирской области загорелся автобус, в котором ехали 19 человек, — момент пожара попал на видео

Утром 25 декабря в Новосибирской области загорелся рейсовый автобус, в котором находились 19 человек. Об этом НГС сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.
ЧП произошло в Чулымском районе. Кроме водителя и других взрослых пассажиров, в салоне автобуса были 5 детей. В результате пожара никто не пострадал — такой информацией сегодня, на оперативном совещании при губернаторе поделился глава регионального МЧС Виктор Орлов.
В ролике с места происшествия, опубликованном в Telegram-канале «АСТ-54 Black», видно, что у транспортного средства полыхал капот.
Ранее под Новосибирском загорелось такси. Момент пожара таже попал на видео.