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Полыхал капот. В Новосибирской области загорелся автобус, в котором ехали 19 человек, — момент пожара попал на видео

Среди пассажиров были дети

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В Чулымском автобусе загорелся рейсовый автобус, в котором находились 19 человек

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Утром 25 декабря в Новосибирской области загорелся рейсовый автобус, в котором находились 19 человек. Об этом НГС сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.

ЧП произошло в Чулымском районе. Кроме водителя и других взрослых пассажиров, в салоне автобуса были 5 детей. В результате пожара никто не пострадал — такой информацией сегодня, на оперативном совещании при губернаторе поделился глава регионального МЧС Виктор Орлов.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Момент пожара в автобусе попал на видео

Видео: «АСТ-54 Black» / Telegram

В ролике с места происшествия, опубликованном в Telegram-канале «АСТ-54 Black», видно, что у транспортного средства полыхал капот.

Ранее под Новосибирском загорелось такси. Момент пожара таже попал на видео.

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ПожарЧулымский районНовосибирская область
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