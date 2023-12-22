«Произошел хлопок, и из-под капота вырвалось пламя»: под Новосибирском загорелось такси — видео

В городе Бердске вечером 22 декабря на улице Красный Сокол загорелось такси. Видео с места пожара опубликовали в телеграм-канале «АвтоБердск-плюс».
— Автомобиль Renault Logan ехал в сторону БДО и загорелся прямо на ходу. Водитель почувствовал запах бензина, следом произошел хлопок, и из-под капота вырвалось пламя, — говорится в посте.
Как сообщают очевидцы, после возгорания брендированный Renault Logan начали тушить водитель и проезжающие мимо люди. Полностью потушить пламя помогли пожарные, которые прибыли на место происшествия. Водитель загоревшейся иномарки не пострадал.
Ранее в центре Новосибирска на Красном проспекте загорелся автомобиль Lexus. Инцидент попал на видео.