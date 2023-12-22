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«Произошел хлопок, и из-под капота вырвалось пламя»: под Новосибирском загорелось такси — видео

Инцидент произошел на улице Красный Сокол в Бердске

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Водитель загоревшейся иномарки не пострадал

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В городе Бердске вечером 22 декабря на улице Красный Сокол загорелось такси. Видео с места пожара опубликовали в телеграм-канале «АвтоБердск-плюс».

— Автомобиль Renault Logan ехал в сторону БДО и загорелся прямо на ходу. Водитель почувствовал запах бензина, следом произошел хлопок, и из-под капота вырвалось пламя, — говорится в посте.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АвтоБердск-плюс» / Telegram

Как сообщают очевидцы, после возгорания брендированный Renault Logan начали тушить водитель и проезжающие мимо люди. Полностью потушить пламя помогли пожарные, которые прибыли на место происшествия. Водитель загоревшейся иномарки не пострадал.

Ранее в центре Новосибирска на Красном проспекте загорелся автомобиль Lexus. Инцидент попал на видео.

Загорелась машинаТаксиНовосибирскБердск
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