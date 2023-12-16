В центре Новосибирска вспыхнул внедорожник Lexus — видео

В центре Новосибирска на Красном проспекте днем, 16 декабря, загорелся автомобиль Lexus. Видео в телеграм-канал «АСТ-54 Black» отправил очевидец.
На видеозаписи виден сильный дым. Очевидец эмоционально комментирует происходящее из окна автомобиля, проезжая мимо. Возле машины работают люди, стоят скорая помощь и пожарный автомобиль.
— Вот это капец, горит автомобиль. Подъехали пожарка, скорая. При мне сейчас полыхало. Тушат еще. Прям нифига себе, блин, — рассуждает мужчина.
Корреспондент НГС обратилась за комментариями в ГУ МЧС России по региону. В ведомстве пояснили, что вызов поступил в 11:34 на Красный проспект, 52.
— Горел автомобиль. Огнем оказались повреждены моторный отсек и салон автомобиля Lexus RX-350. Хозяева были на месте вызова, они не пострадали. Сотрудники МЧС прибыли в 11:43, локализовали пожар в 11:45, ликвидировали открытое горение в 11:46. Причина пожара устанавливается, — сообщил корреспонденту НГС руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске на улице Авиастроителей загорелась припаркованная «Газель». Автомобиль тушили очевидцы происшествия.