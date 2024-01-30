freedom
Реклама
СЕЙЧАС -17°С
Пробки 4/10
usd 89.61
eur 96.98
СрочноЭксперты предупредили о скачке цен на еду
Все новости
Все новости

В Новосибирске в припаркованном автомобиле около гимназии нашли тело мужчины

На месте работали медики и сотрудники полиции

2 739

Инцидент произошел сегодня, 30 января

Поделиться

В припаркованном автомобиле около гимназии №8 в Первомайском районе нашли тело мужчины. Информацию об этом НГС подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Сообщение о том, что около остановки общественного транспорта «Гимназия №8» на улице Одоевского в машине нашли тело мужчины появилось в паблике «Моя Первомайка» в социальной сети «Вконтакте». Само здание гимназии находится примерно в 100 метрах от остановки. Рядом с автомобилем заметили сотрудников полиции и медиков.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили НГС, что мужчина погиб, сотрудники полиции выезжали на место. Сейчас все обстоятельства устанавливаются, проводится проверка. В пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области сообщили, что информация в ведомство не поступало.

Недавно в Первомайском районе нашли тело мужчины под окнами многоэтажки.

По теме

МашинаАвтомобильТелоПолицияПервомайкаГимназияСкораяСледователи
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter