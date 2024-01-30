В Новосибирске в припаркованном автомобиле около гимназии нашли тело мужчины

В припаркованном автомобиле около гимназии №8 в Первомайском районе нашли тело мужчины. Информацию об этом НГС подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Сообщение о том, что около остановки общественного транспорта «Гимназия №8» на улице Одоевского в машине нашли тело мужчины появилось в паблике «Моя Первомайка» в социальной сети «Вконтакте». Само здание гимназии находится примерно в 100 метрах от остановки. Рядом с автомобилем заметили сотрудников полиции и медиков.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили НГС, что мужчина погиб, сотрудники полиции выезжали на место. Сейчас все обстоятельства устанавливаются, проводится проверка. В пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области сообщили, что информация в ведомство не поступало.
Недавно в Первомайском районе нашли тело мужчины под окнами многоэтажки.