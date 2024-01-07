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Тело мужчины нашли под окнами многоэтажки в Новосибирске

Инцидент произошел в Первомайском районе

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На месте работают следователи и полиция

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Жители Новосибирска утром 7 января нашли тело мужчины под окнами многоэтажки на Одоевского, 1/8. Информацию об этом НГС подтвердили в пресс-службе регионального СК.

Как уточнили в ведомстве, следователи и проводят уголовно-процессуальную проверку по факту обнаружения тела на придомовой территории.

— Следователями проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины на придомовой территории одного из многоквартирных домов в Первомайском районе. Следователи провели осмотр места происшествия изучают все обстоятельства произошедшего, — пояснили в СК.

Информация о том, что тело нашли около многоэтажки на улице Одоевского, 1/8, появилась в группе во «ВКонтакте» «Моя Первомайка» Как говорится в посте, мужчину обнаружили около 10:30. На месте инцидента также работают сотрудники полиции.

Ранее тело 22-летнего юноши нашли под окнами высотки на улице Салтыкова-Щедрина. Предположительно, юноша выпал из окна.

Нашли тело мужчиныСледователиНовосибирск
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