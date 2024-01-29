Нашли повара с обожженными руками: в Новосибирске из-за раскаленного масла вспыхнул киоск с фастфудом

Вчера, 28 января, на улице Дмитрий Шмонина в киоске произошел пожар. Внутри нашли повара с обожженными руками.
Как сообщили в пресс-службе агентства «Гвардия», инцидент произошел ночью, сигнализация сработала в 03:53 в киоске по изготовлению фастфуда.
— Прибывшие по тревоге бойцы ГБР-76 обнаружили внутри мужчину с обожженными руками и горящее открытым огнем масло, — сообщили в пресс-службе.
Сотрудники вызвали пожарных и скорую, а пока службы ехали, эвакуировали кассовый аппарат и начали тушить огонь огнетушителем. Прибывшие спасатели полностью потушили пожар, медики оказали помощь пострадавшему повару. От госпитализации мужчина отказался.
В результате пожара, по данным «Гвардии», сгорел электрогриль, огонь повредил стены и холодильник. Причину происшествия устанавливают специалисты.
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