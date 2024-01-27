«Ушел из дома в неизвестном направлении»: в Новосибирске пропал 12-летний мальчик

В Кировском районе Новосибирска пропал
— Оператором горячей линии ДПСО «ЛизаАлерт» сегодня принята заявка о пропаже подростка 2011 года рождения. 23 января он ушел из дома в неизвестном направлении. По данной заявке ведется распространение ориентировки в Сети, — пояснили в «ЛизаАлерт».
Приметы Юсуфа: рост — 140–150 сантиметров, нормального телосложения. Волосы черные, глаза карие. В день пропажи был одет в темно-зеленую удлиненную куртку, черные штаны, черные кроссовки.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 800
Недавно в Калининском районе по пути в школу пропал