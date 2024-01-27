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СрочноВ Новосибирске пропал 12-летний мальчик
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«Ушел из дома в неизвестном направлении»: в Новосибирске пропал 12-летний мальчик

Его местонахождение неизвестно с 23 января

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Последний раз ребенка видели в Кировском районе

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В Кировском районе Новосибирска пропал 12-летний Юсуф Абдукаримов. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», местонахождение мальчика неизвестно с 23 января.

— Оператором горячей линии ДПСО «ЛизаАлерт» сегодня принята заявка о пропаже подростка 2011 года рождения. 23 января он ушел из дома в неизвестном направлении. По данной заявке ведется распространение ориентировки в Сети, — пояснили в «ЛизаАлерт».

Приметы Юсуфа: рост — 140–150 сантиметров, нормального телосложения. Волосы черные, глаза карие. В день пропажи был одет в темно-зеленую удлиненную куртку, черные штаны, черные кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 800 700-54-52 или по номеру 112.

Недавно в Калининском районе по пути в школу пропал 8-летний мальчик. Позже ребенка нашли живым.

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