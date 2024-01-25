«Всю трясло от боли»: сибирячка сломала руку — ее дочь заявила, что та поскользнулась на Михайловской набережной

Жительница Новосибирска Екатерина заявила, что ее мать сломала руку на Михайловской набережной. Она сообщила, что женщина упала на лестнице, после чего отправилась в травмпункт. Данные о происшествии появились в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».
В сообщении сказано, что инцидент произошел примерно в 19:00 часов 21 января. Девушка хотела посмотреть на ледовый городок со своей матерью.
— Для того, чтобы войти на территорию ледового городка, необходимо было спуститься по лестнице вниз. Тогда мы даже не догадывались, что наш прекрасный вечер разделится на «до» и «после», — заявила девушка. — Лестница оказалась с ужаснейшей наледью, в результате чего моя мама упала и получила перелом со смещением левой лучевой кости.
По словам Анны, после инцидента она с родственницей поехала в поликлинику, в которой находился травмпункт. Она опубликовала фотографию справки из медучреждения.
Согласно документу, женщине установили диагноз в виде закрытого перелома дистального метаэпифиза левой лучевой кости со смещением.
— Для того чтобы просто попасть в кабинет мы просидели полтора часа, маму всю трясло от боли, — написала сибирячка.
Как рассказала Екатерина НГС, после того, как ее мать упала, к ней подошли несколько прохожих, один из которых помог поднять женщину. Очевидцы подсказали, что рядом с набережной есть травмпункт. Лестница, по словам девушки, не была обработана специальными средствами.
— Так как там достаточно тусклый свет, сразу не было понятно. Первые пару ступеней мы прошли нормально, аккуратно, но на последних мама поскользнулась, — сказала Екатерина. — Лестница не была обработана, просто лед. Местами налипший снег.
Сибирячка сказала, что сейчас ее родственница проходит физиотерапию. На руке женщины, по словам Екатерины, образовался отек.
— Сохраняется сильный отек, плохая чувствительность среднего и безымянного пальцев. Растекается гематома, — сказала Екатерина.
Жительница Новосибирска заявила, что намерена подать жалобы в администрацию города и Михайловскую набережную. НГС обратился в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию.
В декабре 2023 года в Новосибирске суд обязал муниципальное учреждение выплатить 180 тысяч рублей женщине за травму руки. Она упала на неочищенной от снега дороге.