«Всю трясло от боли»: сибирячка сломала руку — ее дочь заявила, что та поскользнулась на Михайловской набережной

В сообщении сказано, что инцидент произошел примерно в 19:00 часов 21 января. Девушка хотела посмотреть на ледовый городок со своей матерью.



— Для того, чтобы войти на территорию ледового городка, необходимо было спуститься по лестнице вниз. Тогда мы даже не догадывались, что наш прекрасный вечер разделится на «до» и «после», — заявила девушка. — Лестница оказалась с ужаснейшей наледью, в результате чего моя мама упала и получила перелом со смещением левой лучевой кости.

