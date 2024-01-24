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Новосибирцы заявили о массовом отключении электричества — когда вернут свет

Сообщения поступают из Кировского района

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Данные об этом также появились в соцсетях

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В ночь с 23 на 24 января жители Новосибирска заявили о массовом отключении электроснабжения в своих домах. Как сообщил читатель НГС, свет пропал на территории Северо-Чемского жилмассива.

Данные об этом также появились в соцсетях. Об этом заявил в том числе телеграм-канал «Любить Новосибирск».

— Сообщают, что нет света на Северо-Чемском, Панораме и Бугринской роще, — сказано в сообщении.

По информации читателей НГС, электричество отключили на разных улицах левого берега Новосибирска, в том числе на Беловежской, Герцена, Мира и других. НГС позвонил в единую дежурно-диспетчерскую службу Новосибирска с целью узнать подробности происшествия и назвал несколько адресов, где, по данным читателей, пропал свет. Речь идет в том числе о доме №44/5 по улице Сибиряков-Гвардейцев.

— По Кировскому району аварийное отключения электроэнергии. До устранения ориентировочно 2–3 часа, — сообщили журналисту.

Специалисты не смогли уточнить, какое количество домов попало под аварийное отключение электроэнергии.

В середине янвапя на левом берегу Новосибирска нагрузка на электросети превысила 142%, что привело к выходу из строя одного из трансформаторов на подстанции. Отключение было связано с коммунальной аварией и массовым подключением электрообогревателей в квартирах.

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