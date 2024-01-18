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Нагрузка на сеть 142%: массовое подключение обогревателей привело к отключению электричества в Новосибирске

Энергетики уже устранили неполадку

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Специалисты подключили дома к электричеству через резервные источники

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На левом берегу Новосибирска вечером 17 января нагрузка на электросети превысила 142%, что привело к выходу из строя одного из трансформаторов на подстанции. Как сообщили в АО «РЭС», отключение связано с коммунальной аварией на Петропавловской и массовому подключению электрообогревателей в квартирах.

— Это повреждение стало причиной аварийного отключения электроснабжения нескольких многоквартирных домов на проспекте Карла Маркса. В итоге, люди остались не только без отопления, но и без электричества, которое позволяло хоть как-то согреть квартиры, — отметили в компании.

На место аварии сразу же выехали энергетики, специалисты подключили дома к электричеству через резервные источники. 18 января электрики восстановили работу трансформатора. Сейчас на левом берегу Новосибирска дежурят 7 бригад АО «РЭС» и около 10 единиц спецтехники.

Коммунальная авария на улице Петропавловской произошла поздно вечером 17 января, без отопления осталось более 160 зданий. Все что известно коммунальном ЧП в одном видео.

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