«Дефекты устранены»: на Титова и Петропавловской закончили монтажные работы — в замерзшие дома начали возвращать тепло

Рабочие устранили дефекты на улицах Титова и Петропавловской, где на уходящей неделе произошло сразу несколько крупных коммунальных аварий. Об этом в ночь на 20 января в своем Telegram-канале сообщило Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области.
Как утверждают в министерстве, вечером 19 января завершились монтажные работы по внутриквартальной сети Титова. Вскоре после этого, отмечается в сообщении, они также были окончены на магистральной сети на Петропавловской — в систему начали пускать тепло. По данным регионального Министерства ЖКХ, на тот момент с пониженными параметрами тепла оставались 122 многоквартирных дома.
— Была поставлена задача в ночное время обеспечить перезапуск систем в наиболее проблемных домах. С 09:00 20 января обеспечить работу по регулировке всех систем теплоснабжения с привлечением 23 дополнительных аварийных бригад от муниципальных образований и предприятий региона, а также 17 дополнительных бригад СГК, — сказано в публикации.
Накануне, 19 января, более ста домов на левобережье Новосибирска остались без тепла и горячей воды — дефект нашли на Титова. До этого крупные коммунальные аварии произошли на Пархоменко (11 января) и на Петропавловской (17 января). Из-за коммунального коллапса в городе ввели режим ЧС.