Пермский аэропорт приостановил работу из-за метели — самолет из Новосибирска перенаправили в Екатеринбург

Рейс S7 5039 сообщением Новосибирск — Пермь перенаправили в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Как сообщают наши коллеги из 59.RU, лайнер не смог приземлиться в Большом Савино из-за сильного бокового ветра.
Как сообщают в Telegram-канале пермского аэропорта, прием и отправление воздушных судов приостановили в 18:00. Причина — снегопад, из-за которого взлетно-посадочная полоса стала скользкой.
Все службы аэропорта, отвечающие за содержание полосы, перевели в усиленный режим работы, однако сроки возобновления штатной работы пока неизвестны.
Ранее в новосибирском аэропорту Толмачево совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании «Аэрофлот», который летел из Москвы в Томск. Рейс SU1538 должен был приземлиться в Томске, но из-за непогоды лайнер перенаправили в Новосибирск.