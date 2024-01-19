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Пермский аэропорт приостановил работу из-за метели — самолет из Новосибирска перенаправили в Екатеринбург

Из-за снегопада взлетно-посадочная полоса стала скользкой

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Прием и отправление воздушных судов приостановили

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Рейс S7 5039 сообщением Новосибирск — Пермь перенаправили в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Как сообщают наши коллеги из 59.RU, лайнер не смог приземлиться в Большом Савино из-за сильного бокового ветра.

Как сообщают в Telegram-канале пермского аэропорта, прием и отправление воздушных судов приостановили в 18:00. Причина — снегопад, из-за которого взлетно-посадочная полоса стала скользкой.

Все службы аэропорта, отвечающие за содержание полосы, перевели в усиленный режим работы, однако сроки возобновления штатной работы пока неизвестны.

Ранее в новосибирском аэропорту Толмачево совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании «Аэрофлот», который летел из Москвы в Томск. Рейс SU1538 должен был приземлиться в Томске, но из-за непогоды лайнер перенаправили в Новосибирск.

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