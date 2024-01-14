Рейс Москва — Томск совершил посадку в Новосибирске — что произошло

В новосибирском аэропорту Толмачево совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании «Аэрофлот», который летел из Москвы в Томск. Рейс SU1538 должен был приземлиться в Томске в 17:40, но из-за непогоды лайнер перенаправили в Новосибирск.
— Рейс самолета SU1538 «Аэрофлот» находится в Новосибирске. Вылет в пункт назначения намечен на 11:00, — сообщили в диспетчерской аэропорта Томска.
Ранее в Новосибирске более чем на 6 часов задержали вылет рейса авиакомпании «Флай Пегасус» в Таиланд. 440 человек были вынуждены оставаться в аэропорту Толмачево.