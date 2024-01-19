С Алтая и Кузбасса привлекут дополнительные силы для устранения последствий аварий в Новосибирске

На устранение последствий коммунальных аварий на левом берегу Новосибирска привлекут дополнительные силы с Алтая и Кузбасса. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.
— 20 января утром в Новосибирск приедут четыре бригады — по две от каждого региона — и незамедлительно приступят к работе. Каждая бригада прибудет на мобильной мастерской аварийно-восстановительных работ, — уточнили в компании.
В ночь с 19 на 20 января в городе будут работать 7 бригад СГК, которые будут помогать управляющим организациям производить перезапуски систем теплоснабжения в домах. С утра 20 января задействуют еще 6 бригад из Новосибирска.
Ранее в Новосибирске ввели режим чрезвычайной ситуации. В городе произошел третий прорыв в районе Петропавловской.