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Авария в непогоду

С Алтая и Кузбасса привлекут дополнительные силы для устранения последствий аварий в Новосибирске

В город приедут 4 дополнительные бригады

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В ночь с 19 на 20 января в городе будут работать 7 бригад СГК

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На устранение последствий коммунальных аварий на левом берегу Новосибирска привлекут дополнительные силы с Алтая и Кузбасса. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

— 20 января утром в Новосибирск приедут четыре бригады — по две от каждого региона — и незамедлительно приступят к работе. Каждая бригада прибудет на мобильной мастерской аварийно-восстановительных работ, — уточнили в компании.

В ночь с 19 на 20 января в городе будут работать 7 бригад СГК, которые будут помогать управляющим организациям производить перезапуски систем теплоснабжения в домах. С утра 20 января задействуют еще 6 бригад из Новосибирска.

Ранее в Новосибирске ввели режим чрезвычайной ситуации. В городе произошел третий прорыв в районе Петропавловской.

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