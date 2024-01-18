Из здания эвакуировали 57 человек: трехэтажный многоквартирный дом загорелся на левом берегу Новосибирска

Трехэтажный многоквартирный дом загорелся вечером 18 января на левом берегу Новосибирска. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, из здания эвакуировали 57 человек, среди них 4 детей.
— По оперативным данным, во втором подъезде дома на улице Костычева происходит горение электропроводов и фасада здания. При помощи бензорезов и автолестницы сотрудники МЧС вскрывают сайдинг стены и кровлю дома, чтобы добраться до локальных очагов горения. В том числе при помощи тепловизоров осуществляют поиск скрытых очагов горения, — пояснили в МЧС.
Для ликвидации пожара дом отключили от электричества. Предварительная площадь возгорания составила 5 квадратных метров. На место происшествия приехал автобус для обогрева жильцов.
Ранее в новосибирской гимназии № 10 произошел пожар. Загорелось подсобное помещение, в котором находился частный центр по подготовке охранников.