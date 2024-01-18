freedom
СЕЙЧАС -25°С
Пробки 1/10
usd 88.35
eur 96.05
СрочноДиректор подразделения СГК в Новосибирске о ЧП
Все новости
Все новости

Из здания эвакуировали 57 человек: трехэтажный многоквартирный дом загорелся на левом берегу Новосибирска

По данным МЧС, в здании вспыхнула проводка и фасад

2 322

Для ликвидации возгорания дом отключили от электричества

Поделиться

Трехэтажный многоквартирный дом загорелся вечером 18 января на левом берегу Новосибирска. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, из здания эвакуировали 57 человек, среди них 4 детей.

— По оперативным данным, во втором подъезде дома на улице Костычева происходит горение электропроводов и фасада здания. При помощи бензорезов и автолестницы сотрудники МЧС вскрывают сайдинг стены и кровлю дома, чтобы добраться до локальных очагов горения. В том числе при помощи тепловизоров осуществляют поиск скрытых очагов горения, — пояснили в МЧС.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: МЧС по НСО

Для ликвидации пожара дом отключили от электричества. Предварительная площадь возгорания составила 5 квадратных метров. На место происшествия приехал автобус для обогрева жильцов.

Ранее в новосибирской гимназии № 10 произошел пожар. Загорелось подсобное помещение, в котором находился частный центр по подготовке охранников.

По теме

ПожарГорит домНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter