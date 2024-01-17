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Авария в непогодуФоторепортаж

Надевают пакеты, помогают другим, берут на руки детей и собак: фоторепортаж со второго крупного ЧП за неделю

Публикуем фотографии с места прорыва на улице Петропавловской в Новосибирске

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На дороге из-за аварии образовалась яма, рядом стоящий автомобиль чудом не упал в нее полностью, а лишь покосился

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На левом берегу Новосибирска 17 января произошел второй порыв на трубопроводе за неделю. По улицам города снова побежала вода, а часть улиц заволокло густым дымом. Жители хватают на руки детей, собак, самые изобретательные надевают на обувь пакеты, чтобы не промочить ноги. Другие помогают случайным прохожим, так новосибирец перенес через дорогу примерно 20 пешеходов и выложил паллеты через реки.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков находится на месте, где произошла коммунальная авария. Посмотрите, как жители переживают очередной прорыв.

Новосибирцы хватают детей на руки, чтобы побыстрее вынести их из плена дыма. Минздраве <a href="https://ngs.ru/text/incidents/2024/01/17/73129256/" class="_" target="_blank">сообщил о пяти пострадавших</a> после ЧП на Петропавловской

Новосибирцы хватают детей на руки, чтобы побыстрее вынести их из плена дыма. Минздраве сообщил о пяти пострадавших после ЧП на Петропавловской

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Не забывают и о питомцах: их тоже поднимают подальше от воды, которая бежит по дорогам

Не забывают и о питомцах: их тоже поднимают подальше от воды, которая бежит по дорогам

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Видимость на дороге была плохая, трудно разглядеть пешеходов и автомобили

Видимость на дороге была плохая, трудно разглядеть пешеходов и автомобили

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Жители левобережья второй раз за неделю оказались в пелене

Жители левобережья второй раз за неделю оказались в пелене

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На место аварии приехали спасатели, их машина полностью утопает в плотном дыму

На место аварии приехали спасатели, их машина полностью утопает в плотном дыму

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Машины, которые находились близко к месту прорыва пострадали сильно, посмотрите, как обледенел автомобиль

Машины, которые находились близко к месту прорыва пострадали сильно, посмотрите, как обледенел автомобиль

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На прилегающих к местам коммунальной аварии заборах тут же образовались сосульки

На прилегающих к местам коммунальной аварии заборах тут же образовались сосульки

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Сотрудники СГК тоже на месте, на улице Петропавловской в настоящее время работают 28 сотрудников, ранее сообщили в пресс-службе

Сотрудники СГК тоже на месте, на улице Петропавловской в настоящее время работают 28 сотрудников, ранее сообщили в пресс-службе

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Изобретательные жители надевают пакеты на обувь, чтобы не промочить ноги в мороз

Изобретательные жители надевают пакеты на обувь, чтобы не промочить ноги в мороз

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Из-за пара не видно ни людей, ни машин. Отопление в домах снова <a href="https://ngs.ru/text/incidents/2024/01/17/73129235/" class="_" target="_blank">отключили</a>

Из-за пара не видно ни людей, ни машин. Отопление в домах снова отключили

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Мужчина решил помочь людям перейти дорогу, он берет их на руки, чтобы пешеходы смогли преодолеть препятствие. Так он перенес около 20 человек

Мужчина решил помочь людям перейти дорогу, он берет их на руки, чтобы пешеходы смогли преодолеть препятствие. Так он перенес около 20 человек

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Он же положил паллеты, чтобы ноги пешеходов не утопали в воде

Он же положил паллеты, чтобы ноги пешеходов не утопали в воде

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Все, что известно о коммунальной аварии мы сообщаем в режиме онлайн. Также смотрите наш сюжет, там регулярно появляются новости о прорыве.

Коммунальная аварияПрорывТрубаСГКЛевый берег
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