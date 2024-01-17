Надевают пакеты, помогают другим, берут на руки детей и собак: фоторепортаж со второго крупного ЧП за неделю

На левом берегу Новосибирска 17 января произошел второй порыв на трубопроводе за неделю. По улицам города снова побежала вода, а часть улиц заволокло густым дымом. Жители хватают на руки детей, собак, самые изобретательные надевают на обувь пакеты, чтобы не промочить ноги. Другие помогают случайным прохожим, так новосибирец перенес через дорогу примерно 20 пешеходов и выложил паллеты через реки.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков находится на месте, где произошла коммунальная авария. Посмотрите, как жители переживают очередной прорыв.
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