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Очевидцы говорят о взрыве: в Ростовской области горит завод — он проработал полгода

Черный столб дыма затмил небо

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Сообщается о двух пострадавших

Сообщается о двух пострадавших

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17 января в Ростовской области загорелся полиэфирный завод. О пожаре на предприятии сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области в 11:30 по местному времени. Загорелся цех по производству наполнителей для матрасов и подушек.

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Видео: Читатель 161.RU

По словам депутата Госдумы от Ростовской области Екатерины Стенякиной, пострадало два человека, они госпитализированы. Очевидцы сообщают, что перед пожаром слышали звуки взрывов.

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Видео: Осторожно, новости / T.me

Завод учредили в 2019 году, но начал работать он только в июне 2023 года. Это превое предприятие в России, на котором производят полиэфирное шпательное волокно — материал используют для набивки мебели, пледов, курток и теплых пальто. Сообщалось, что завод в Ростовской области закроет 60% потребности России от волокна и снизит зависимость от импорта.

За всем, что происходит на месте инцидента прямо сейчас, следят наши коллеги с портала 161.RU в онлайн-трансляции.

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