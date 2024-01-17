Очевидцы говорят о взрыве: в Ростовской области горит завод — он проработал полгода

17 января в Ростовской области загорелся полиэфирный завод. О пожаре на предприятии сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области в 11:30 по местному времени. Загорелся цех по производству наполнителей для матрасов и подушек.
По словам депутата Госдумы от Ростовской области Екатерины Стенякиной, пострадало два человека, они госпитализированы. Очевидцы сообщают, что перед пожаром слышали звуки взрывов.
Завод учредили в 2019 году, но начал работать он только в июне 2023 года. Это превое предприятие в России, на котором производят полиэфирное шпательное волокно — материал используют для набивки мебели, пледов, курток и теплых пальто. Сообщалось, что завод в Ростовской области закроет 60% потребности России от волокна и снизит зависимость от импорта.
За всем, что происходит на месте инцидента прямо сейчас, следят наши коллеги с портала 161.RU в онлайн-трансляции.