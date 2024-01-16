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Иран ударил ракетами по территории Ирака, есть погибшие: видео взрывов

Из-за бомбардировки закрылся местный аэропорт

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В Сети появилось несколько видео взрывов

Видео: соцсети

Ночью 16 января Иран атаковал Ирак ракетами. По информации телекомпании ABC, под ударом оказались восемь объектов возле американского консульства в городе Эрбиль.

Источник сообщает, что местный аэропорт закрылся после «очень жестокой бомбардировки». Возле консульства США также произошло несколько взрывов. Сообщается, что пострадавших среди американских военных нет.

В результате атак погибли четыре человека. Известно, что возле аэропорта Эрбиля сбили три беспилотника.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: соцсети

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: соцсети

За атакой стоит Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Там заявили, что уничтожены базы «антииранских террористических группировок».

Ранее в США выдвигали предположение, что КСИР поддерживает хуситов. Американские чиновники считают, что Корпус стражей исламской революции помогает мятежникам-хуситам из движения «Ансар Аллах», в том числе наносить удары по судам в Красном море.

Из-за этих ударов по кораблям США и Британия 12 января атаковали хуситов в Йемене. Мы рассказывали об этом подробнее.

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