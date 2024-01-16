Иран ударил ракетами по территории Ирака, есть погибшие: видео взрывов

Ночью 16 января Иран атаковал Ирак ракетами. По информации телекомпании ABC, под ударом оказались восемь объектов возле американского консульства в городе Эрбиль.
Источник сообщает, что местный аэропорт закрылся после «очень жестокой бомбардировки». Возле консульства США также произошло несколько взрывов. Сообщается, что пострадавших среди американских военных нет.
В результате атак погибли четыре человека. Известно, что возле аэропорта Эрбиля сбили три беспилотника.
За атакой стоит Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Там заявили, что уничтожены базы «антииранских террористических группировок».
Ранее в США выдвигали предположение, что КСИР поддерживает хуситов. Американские чиновники считают, что Корпус стражей исламской революции помогает мятежникам-хуситам из движения «Ансар Аллах», в том числе наносить удары по судам в Красном море.
Из-за этих ударов по кораблям США и Британия 12 января атаковали хуситов в Йемене. Мы рассказывали об этом подробнее.