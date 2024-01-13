«Протаранил стену»: момент аварии на парковке ТРЦ в Новосибирске попал на видео

13 января в Новосибирске заявили, что автомобиль врезался в стену на парковке торгового центра. Момент происшествия попал на видео.
Кадры ДТП опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black», по его данным, авария произошла на парковке ТРЦ «Мега». Смотрим видео.
Судя по кадрам, инцидент попал на автомобильную камеру заднего вида. На видео можно заметить, как транспорт заезжает в зону парковки, после чего рядом с ним появляется другая машина, которая врезается в стену.
В телеграм-канале заявляли, что автомобиль «протаранил стену». Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, заявка о происшествии поступила в ведомство.
— Заявка поступала. Материальный ущерб, без пострадавших, — сообщали в ведомстве.
В январе в Новосибирске автомобиль врезался в торговый павильон на улице Жуковского. По данным ГИБДД, ДТП оформили с материальным ущербом, никто не пострадал.