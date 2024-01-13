freedom
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 1/10
usd 88.13
eur 96.75
СрочноКвартиры в доме на Мира затопило кипятком
Все новости
Все новости

«Протаранил стену»: момент аварии на парковке ТРЦ в Новосибирске попал на видео

По данным МВД, в результате инцидента никто не пострадал

75

Момент происшествия попал на видео

Поделиться

13 января в Новосибирске заявили, что автомобиль врезался в стену на парковке торгового центра. Момент происшествия попал на видео.

Кадры ДТП опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black», по его данным, авария произошла на парковке ТРЦ «Мега». Смотрим видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Инцидент попал на камеру заднего вида автомобиля

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black

Судя по кадрам, инцидент попал на автомобильную камеру заднего вида. На видео можно заметить, как транспорт заезжает в зону парковки, после чего рядом с ним появляется другая машина, которая врезается в стену.

В телеграм-канале заявляли, что автомобиль «протаранил стену». Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, заявка о происшествии поступила в ведомство.

— Заявка поступала. Материальный ущерб, без пострадавших, — сообщали в ведомстве.

В январе в Новосибирске автомобиль врезался в торговый павильон на улице Жуковского. По данным ГИБДД, ДТП оформили с материальным ущербом, никто не пострадал.

По теме

ДТПТРЦТорговый центрАварияПолиция
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter