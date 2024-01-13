«Протаранил стену»: момент аварии на парковке ТРЦ в Новосибирске попал на видео

— Заявка поступала. Материальный ущерб, без пострадавших, — сообщали в ведомстве.



В январе в Новосибирске автомобиль врезался в торговый павильон на улице Жуковского. По данным ГИБДД, ДТП оформили с материальным ущербом, никто не пострадал.