«Можно сказать, всё сгорело»: очевидцы, МЧС и Wildberries рассказали о пожаре на складе под Петербургом

Telegram-канал Mash опубликовал запись разговора с очевидцем — по его словам, эвакуация началась не сразу, еще в 4 часа утра на складе был сильный странный запах и сработала пожарная тревога.

— Мы подошли к старшим склада, спросили, что это такое, это учебка? Они такие: «Нет, если была бы учебка, вам бы написали». И мы продолжили работать спокойно, — говорит на записи анонимный сотрудник склада. — Примерно в восемь, наверное, пораньше, где-то в семь, всё хорошо сработало, в том плане, что они не стали закрывать ворота для грузовиков. Была сумасшедшая давка, по-любому есть пострадавшие, потому что сгорела семиэтажная хрень. Была девушка со сломанной ногой, которую мы лично в машину посадили и доставляли ее в больничку. В давке погибло много людей, потому что я видел, как люди выбегают. Мы просто смотрели на это со стороны уже, и люди выбегают, бежит толпа людей, и после этой толпы людей люди лежат на земле. То есть, не знаю, скорей всего, они умерли. По-любому кто-то погиб в пожаре, кто-то задохнулся.